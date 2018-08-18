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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3159316031613162>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 01:40

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:1 где празднуешь нг?
2 1 января тот спортлайф работает?

1. этот год в Киеве в прошлом за границей
2. 1 января спортлайф не работает, 31 работает и 2 работает

Некоторые спортлайфы работают, завтра узнаю, у тебя сетевая?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 01:42

Ашан, м.Черниговская, вечер

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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 08:23

  Kostia написав:Флай, а что за прикол считать экономию от аренды? По умолчанию типа своего не должно быть, а отталкиваться от того что на старте все без жилья?

скажем так: чистий дохід = доходи мінус витрати.
Оренда є витратою.
До 2013 було вигідніше тримати гроші в БСУ і на % орендувати для максимізації чистого доходу.
А зараз тяжко сказати, що вигідніше, тому активи трохи диверсифікував, купивши цоколь, проживання в якому зменшує витрати, і знову ж за рахунок економії підвищує чистий дохід.

Таки так, на старті свого житла в Києві, чи біля нього не було.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 08:26

  flyman написав:
  Kostia написав:Флай, а что за прикол считать экономию от аренды? По умолчанию типа своего не должно быть, а отталкиваться от того что на старте все без жилья?

скажем так: чистий дохід = що рівний доходи мінус витрати.
Оренда є витратою.
До 2013 було вигідніше тримати гроші в БСУ і на % орендувати для максимізації чистого доходу.
А зараз тяжко сказати, що вигідніше, тому активи трохи диверсифікував, купивши цоколь, проживання в якому зменшує витрати, і знову ж за рахунок економії підвищує чистий дохід.

Таки так, на старті свого житла в Києві, чи біля нього не було.

Цоколь - то лишнє.
Флаймену, ти неефективно гроші використав.

Вистачило би для тебе й підвалу найближчої "хрущовки". І за комуналку не треба платити)))

Як ситуація з фек-насосом в твоєму цоколі?
Змонтував?
Чи на вулицю в кущі ходиш, з метою економії?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:45

  Оранжевый-хит сезона написав:Короче по Троещине интересные мысли... начали застраивать её 38 лет назад.... население около 300 000 думаю уже около 100 000 пенсионеров и с каждым годом будет сильно увеличиваться количество пенсионеров

Cаме пенсіонери й будуть розкуповувати київську нерухомість!
Інших покупців у нас для вас - немає!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:48

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Методологія та визначення
Доходи населення (номінальні доходи) – це сума грошових коштів і матеріальних благ (заробітна плата; прибуток та змішаний дохід; одержані доходи від власності; соціальні допомоги; соціальні трансферти в натурі та інші по¬точні трансферти), яка спрямована на підтримку фізичного, морального, економічного та інтелектуального станів людини й на задоволення її потреб.
Наявний дохід – це номінальні доходи за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів, тобто кошти, що використовуються населенням на споживання й заощадження.
Реальний наявний дохід – це номінальний наявний дохід з урахуванням цінового фактору.


доходи від власності (одержані)

3кв2018 - 20456 млн.грн
3кв2017 - 20317 млн.грн
3кв2016 - 20026 млн.грн

Неправильный какой-то Держстат :D , за два года в номинальном выражении доходы лендлордов выросли всего на 2% :mrgreen:
Сейчас в меня полетят какахи что я манипулятор, лжец, в Ашане огромные очереди, зарплаты выросли на 100500% , квартиры в новострое улетают как горячие пирожки, арендаторы ползают на коленях и просят сдать в аренду жилье )))

П.С. Обращаю внимание что это данные по физ.лицам, т.е. вся недвижимость которую сдают в аренду юридические лица в эту статистику не входит. То есть это доходы от чистого лордизма.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 09:51

  zzzzzz написав:Сейчас в меня полетят какахи что я манипулятор, лжец, в Ашане огромные очереди, зарплаты выросли на 100500% , квартиры в новострое улетают как горячие пирожки, арендаторы ползают на коленях и просят сдать в аренду жилье )))


"Бажаю довбойопам, які твітять фото з чергами в супермаркетах і єхидно пишуть в коментах про "зубожіння" , в Новому році - отримувати мінімальну зарплату 3400гр, їхнім батькам мінімальну пенсію - 1497 гр. Всім іншим - здоров'я, миру й натхнення!!!!"

https://twitter.com/superdadi1?lang=ru
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:10

  Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:1 где празднуешь нг?
2 1 января тот спортлайф работает?

1. этот год в Киеве в прошлом за границей
2. 1 января спортлайф не работает, 31 работает и 2 работает

Некоторые спортлайфы работают, завтра узнаю, у тебя сетевая?

сетевая класик+бассейн
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:25

  flyman написав:
  Kostia написав:Флай, а что за прикол считать экономию от аренды? По умолчанию типа своего не должно быть, а отталкиваться от того что на старте все без жилья?

скажем так: чистий дохід = доходи мінус витрати.
Оренда є витратою.
До 2013 було вигідніше тримати гроші в БСУ і на % орендувати для максимізації чистого доходу.
А зараз тяжко сказати, що вигідніше, тому активи трохи диверсифікував, купивши цоколь, проживання в якому зменшує витрати, і знову ж за рахунок економії підвищує чистий дохід.

Таки так, на старті свого житла в Києві, чи біля нього не було.

Ну так по этой формуле жилье должно быть не обязательно в Киеве. Я не понимаю, то есть если я, к примеру, раньше жил с родителями, а потом стал жить отдельно, то мне считать те 14000,которые я бы тратил на аренду этого жилья как заработанные?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:30

  Kostia написав:Ну так по этой формуле жилье должно быть не обязательно в Киеве. Я не понимаю, то есть если я, к примеру, раньше жил с родителями, а потом стал жить отдельно, то мне считать те 14000,которые я бы тратил на аренду этого жилья как заработанные?


А если в субботу прогулялся в парке это потенциально сэкономленные 500 грн которые мог бы пропить в пабе в ту же субботу :mrgreen:

Неделю летом походил на пляж в Гидропарк ,это 500$ сэкономленные на отдыхе в Турции :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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