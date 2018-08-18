Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Флай, а что за прикол считать экономию от аренды? По умолчанию типа своего не должно быть, а отталкиваться от того что на старте все без жилья?
скажем так: чистий дохід = доходи мінус витрати. Оренда є витратою. До 2013 було вигідніше тримати гроші в БСУ і на % орендувати для максимізації чистого доходу. А зараз тяжко сказати, що вигідніше, тому активи трохи диверсифікував, купивши цоколь, проживання в якому зменшує витрати, і знову ж за рахунок економії підвищує чистий дохід.
Таки так, на старті свого житла в Києві, чи біля нього не було.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Kostia написав:Флай, а что за прикол считать экономию от аренды? По умолчанию типа своего не должно быть, а отталкиваться от того что на старте все без жилья?
скажем так: чистий дохід = що рівний доходи мінус витрати. Оренда є витратою. До 2013 було вигідніше тримати гроші в БСУ і на % орендувати для максимізації чистого доходу. А зараз тяжко сказати, що вигідніше, тому активи трохи диверсифікував, купивши цоколь, проживання в якому зменшує витрати, і знову ж за рахунок економії підвищує чистий дохід.
Таки так, на старті свого житла в Києві, чи біля нього не було.
Цоколь - то лишнє. Флаймену, ти неефективно гроші використав.
Вистачило би для тебе й підвалу найближчої "хрущовки". І за комуналку не треба платити)))
Як ситуація з фек-насосом в твоєму цоколі? Змонтував? Чи на вулицю в кущі ходиш, з метою економії?
Оранжевый-хит сезона написав:Короче по Троещине интересные мысли... начали застраивать её 38 лет назад.... население около 300 000 думаю уже около 100 000 пенсионеров и с каждым годом будет сильно увеличиваться количество пенсионеров
Cаме пенсіонери й будуть розкуповувати київську нерухомість! Інших покупців у нас для вас - немає!
Методологія та визначення Доходи населення (номінальні доходи) – це сума грошових коштів і матеріальних благ (заробітна плата; прибуток та змішаний дохід; одержані доходи від власності; соціальні допомоги; соціальні трансферти в натурі та інші по¬точні трансферти), яка спрямована на підтримку фізичного, морального, економічного та інтелектуального станів людини й на задоволення її потреб. Наявний дохід – це номінальні доходи за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів, тобто кошти, що використовуються населенням на споживання й заощадження. Реальний наявний дохід – це номінальний наявний дохід з урахуванням цінового фактору.
Неправильный какой-то Держстат , за два года в номинальном выражении доходы лендлордов выросли всего на 2% Сейчас в меня полетят какахи что я манипулятор, лжец, в Ашане огромные очереди, зарплаты выросли на 100500% , квартиры в новострое улетают как горячие пирожки, арендаторы ползают на коленях и просят сдать в аренду жилье )))
П.С. Обращаю внимание что это данные по физ.лицам, т.е. вся недвижимость которую сдают в аренду юридические лица в эту статистику не входит. То есть это доходы от чистого лордизма.
zzzzzz написав:Сейчас в меня полетят какахи что я манипулятор, лжец, в Ашане огромные очереди, зарплаты выросли на 100500% , квартиры в новострое улетают как горячие пирожки, арендаторы ползают на коленях и просят сдать в аренду жилье )))
"Бажаю довбойопам, які твітять фото з чергами в супермаркетах і єхидно пишуть в коментах про "зубожіння" , в Новому році - отримувати мінімальну зарплату 3400гр, їхнім батькам мінімальну пенсію - 1497 гр. Всім іншим - здоров'я, миру й натхнення!!!!"
Kostia написав:Флай, а что за прикол считать экономию от аренды? По умолчанию типа своего не должно быть, а отталкиваться от того что на старте все без жилья?
скажем так: чистий дохід = доходи мінус витрати. Оренда є витратою. До 2013 було вигідніше тримати гроші в БСУ і на % орендувати для максимізації чистого доходу. А зараз тяжко сказати, що вигідніше, тому активи трохи диверсифікував, купивши цоколь, проживання в якому зменшує витрати, і знову ж за рахунок економії підвищує чистий дохід.
Таки так, на старті свого житла в Києві, чи біля нього не було.
Ну так по этой формуле жилье должно быть не обязательно в Киеве. Я не понимаю, то есть если я, к примеру, раньше жил с родителями, а потом стал жить отдельно, то мне считать те 14000,которые я бы тратил на аренду этого жилья как заработанные?
Kostia написав:Ну так по этой формуле жилье должно быть не обязательно в Киеве. Я не понимаю, то есть если я, к примеру, раньше жил с родителями, а потом стал жить отдельно, то мне считать те 14000,которые я бы тратил на аренду этого жилья как заработанные?
А если в субботу прогулялся в парке это потенциально сэкономленные 500 грн которые мог бы пропить в пабе в ту же субботу
Неделю летом походил на пляж в Гидропарк ,это 500$ сэкономленные на отдыхе в Турции