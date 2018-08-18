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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3159316031613162

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:42

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:Некоторые спортлайфы работают, завтра узнаю, у тебя сетевая?

сетевая класик+бассейн

Будет работать борщаговка, блокбастер и осокорки с 14 до 21. Можем вместе сходить в басик, пиши в лс.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:43

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Ну так по этой формуле жилье должно быть не обязательно в Киеве. Я не понимаю, то есть если я, к примеру, раньше жил с родителями, а потом стал жить отдельно, то мне считать те 14000,которые я бы тратил на аренду этого жилья как заработанные?


А если в субботу прогулялся в парке это потенциально сэкономленные 500 грн которые мог бы пропить в пабе в ту же субботу :mrgreen:

Неделю летом походил на пляж в Гидропарк ,это 500$ сэкономленные на отдыхе в Турции :mrgreen:

Тогда я просто нереальный мажор)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:46

  Kostia написав:Ну так по этой формуле жилье должно быть не обязательно в Киеве. Я не понимаю, то есть если я, к примеру, раньше жил с родителями, а потом стал жить отдельно, то мне считать те 14000,которые я бы тратил на аренду этого жилья как заработанные?

В моєму випадку жити десь тре. Або в оренді, або в своєму.
В твоєм випадку, в тебе просто покращення житлових умов за додаткову плату.
От якби ти переїхав назад до батьків, то тоді можна було би.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:48

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Ну так по этой формуле жилье должно быть не обязательно в Киеве. Я не понимаю, то есть если я, к примеру, раньше жил с родителями, а потом стал жить отдельно, то мне считать те 14000,которые я бы тратил на аренду этого жилья как заработанные?


А если в субботу прогулялся в парке это потенциально сэкономленные 500 грн которые мог бы пропить в пабе в ту же субботу :mrgreen:

Неделю летом походил на пляж в Гидропарк ,это 500$ сэкономленные на отдыхе в Турции :mrgreen:

Якщо твій "чистий дохід" виріс, то можна розглядати як "зароблене".
Зекономив, значить заробив.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:51

  zzzzzz написав:Сейчас в меня полетят какахи что я манипулятор, лжец, в Ашане огромные очереди, зарплаты выросли на 100500% , квартиры в новострое улетают как горячие пирожки, арендаторы ползают на коленях и просят сдать в аренду жилье )))

П.С. Обращаю внимание что это данные по физ.лицам, т.е. вся недвижимость которую сдают в аренду юридические лица в эту статистику не входит. То есть это доходы от чистого лордизма.


Вы не манипулятор, а просто глупец, считать самаю теневую тему доходов по госстату. Ума маловато, как у большинства зррадофилов и ватанов. Не позорьтесь
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 10:55

flyman
Мух, по поводу "заробыв".
Ты бухнул в бомбосховыще 200кгрн. Пох на курс. Сейчас хоть за 100кгрн его продать можно или только сдавать как склад или приём пустой тары?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:05

  Frant написав: "Бажаю довбойопам, які твітять фото з чергами в супермаркетах і єхидно пишуть в коментах про "зубожіння" , в Новому році - отримувати мінімальну зарплату 3400гр, їхнім батькам мінімальну пенсію - 1497 гр. Всім іншим - здоров'я, миру й натхнення!!!!"
https://twitter.com/superdadi1?lang=ru

Извиняюсь, что влез.
1) Минимальная зарплата 3729.
2) Кто им доктор?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:12

  Starikan написав:
  Frant написав: "Бажаю довбойопам, які твітять фото з чергами в супермаркетах і єхидно пишуть в коментах про "зубожіння" , в Новому році - отримувати мінімальну зарплату 3400гр, їхнім батькам мінімальну пенсію - 1497 гр. Всім іншим - здоров'я, миру й натхнення!!!!"
https://twitter.com/superdadi1?lang=ru

Извиняюсь, что влез.
1) Минимальная зарплата 3729.
2) Кто им доктор?


Минималочка уже 4173 грн с завтрашнего дня.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:21

  freeze написав:
  Starikan написав:
  Frant написав: "Бажаю довбойопам, які твітять фото з чергами в супермаркетах і єхидно пишуть в коментах про "зубожіння" , в Новому році - отримувати мінімальну зарплату 3400гр, їхнім батькам мінімальну пенсію - 1497 гр. Всім іншим - здоров'я, миру й натхнення!!!!"
https://twitter.com/superdadi1?lang=ru

Извиняюсь, что влез.
1) Минимальная зарплата 3729.
2) Кто им доктор?


Минималочка уже 4173 грн с завтрашнего дня.
Перепрошую!
А Ви давно їздили електричкою на Ніжин чи на Коростень? Давно з дядьками спілкувались?)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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