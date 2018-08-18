Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Ну так по этой формуле жилье должно быть не обязательно в Киеве. Я не понимаю, то есть если я, к примеру, раньше жил с родителями, а потом стал жить отдельно, то мне считать те 14000,которые я бы тратил на аренду этого жилья как заработанные?
А если в субботу прогулялся в парке это потенциально сэкономленные 500 грн которые мог бы пропить в пабе в ту же субботу
Неделю летом походил на пляж в Гидропарк ,это 500$ сэкономленные на отдыхе в Турции
Kostia написав:Ну так по этой формуле жилье должно быть не обязательно в Киеве. Я не понимаю, то есть если я, к примеру, раньше жил с родителями, а потом стал жить отдельно, то мне считать те 14000,которые я бы тратил на аренду этого жилья как заработанные?
В моєму випадку жити десь тре. Або в оренді, або в своєму. В твоєм випадку, в тебе просто покращення житлових умов за додаткову плату. От якби ти переїхав назад до батьків, то тоді можна було би.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Kostia написав:Ну так по этой формуле жилье должно быть не обязательно в Киеве. Я не понимаю, то есть если я, к примеру, раньше жил с родителями, а потом стал жить отдельно, то мне считать те 14000,которые я бы тратил на аренду этого жилья как заработанные?
А если в субботу прогулялся в парке это потенциально сэкономленные 500 грн которые мог бы пропить в пабе в ту же субботу
Неделю летом походил на пляж в Гидропарк ,это 500$ сэкономленные на отдыхе в Турции
Якщо твій "чистий дохід" виріс, то можна розглядати як "зароблене". Зекономив, значить заробив.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Сейчас в меня полетят какахи что я манипулятор, лжец, в Ашане огромные очереди, зарплаты выросли на 100500% , квартиры в новострое улетают как горячие пирожки, арендаторы ползают на коленях и просят сдать в аренду жилье )))
П.С. Обращаю внимание что это данные по физ.лицам, т.е. вся недвижимость которую сдают в аренду юридические лица в эту статистику не входит. То есть это доходы от чистого лордизма.
Вы не манипулятор, а просто глупец, считать самаю теневую тему доходов по госстату. Ума маловато, как у большинства зррадофилов и ватанов. Не позорьтесь
Frant написав: "Бажаю довбойопам, які твітять фото з чергами в супермаркетах і єхидно пишуть в коментах про "зубожіння" , в Новому році - отримувати мінімальну зарплату 3400гр, їхнім батькам мінімальну пенсію - 1497 гр. Всім іншим - здоров'я, миру й натхнення!!!!" https://twitter.com/superdadi1?lang=ru
Извиняюсь, что влез. 1) Минимальная зарплата 3729. 2) Кто им доктор?
Frant написав: "Бажаю довбойопам, які твітять фото з чергами в супермаркетах і єхидно пишуть в коментах про "зубожіння" , в Новому році - отримувати мінімальну зарплату 3400гр, їхнім батькам мінімальну пенсію - 1497 гр. Всім іншим - здоров'я, миру й натхнення!!!!" https://twitter.com/superdadi1?lang=ru
Извиняюсь, что влез. 1) Минимальная зарплата 3729. 2) Кто им доктор?
Frant написав: "Бажаю довбойопам, які твітять фото з чергами в супермаркетах і єхидно пишуть в коментах про "зубожіння" , в Новому році - отримувати мінімальну зарплату 3400гр, їхнім батькам мінімальну пенсію - 1497 гр. Всім іншим - здоров'я, миру й натхнення!!!!" https://twitter.com/superdadi1?lang=ru
Извиняюсь, что влез. 1) Минимальная зарплата 3729. 2) Кто им доктор?
Минималочка уже 4173 грн с завтрашнего дня.
Перепрошую! А Ви давно їздили електричкою на Ніжин чи на Коростень? Давно з дядьками спілкувались?)))