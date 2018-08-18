Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Ну так по этой формуле жилье должно быть не обязательно в Киеве. Я не понимаю, то есть если я, к примеру, раньше жил с родителями, а потом стал жить отдельно, то мне считать те 14000,которые я бы тратил на аренду этого жилья как заработанные?
А если в субботу прогулялся в парке это потенциально сэкономленные 500 грн которые мог бы пропить в пабе в ту же субботу
Неделю летом походил на пляж в Гидропарк ,это 500$ сэкономленные на отдыхе в Турции
Kostia написав:Ну так по этой формуле жилье должно быть не обязательно в Киеве. Я не понимаю, то есть если я, к примеру, раньше жил с родителями, а потом стал жить отдельно, то мне считать те 14000,которые я бы тратил на аренду этого жилья как заработанные?
В моєму випадку жити десь тре. Або в оренді, або в своєму. В твоєм випадку, в тебе просто покращення житлових умов за додаткову плату. От якби ти переїхав назад до батьків, то тоді можна було би.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Kostia написав:Ну так по этой формуле жилье должно быть не обязательно в Киеве. Я не понимаю, то есть если я, к примеру, раньше жил с родителями, а потом стал жить отдельно, то мне считать те 14000,которые я бы тратил на аренду этого жилья как заработанные?
А если в субботу прогулялся в парке это потенциально сэкономленные 500 грн которые мог бы пропить в пабе в ту же субботу
Неделю летом походил на пляж в Гидропарк ,это 500$ сэкономленные на отдыхе в Турции
Якщо твій "чистий дохід" виріс, то можна розглядати як "зароблене". Зекономив, значить заробив.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Сейчас в меня полетят какахи что я манипулятор, лжец, в Ашане огромные очереди, зарплаты выросли на 100500% , квартиры в новострое улетают как горячие пирожки, арендаторы ползают на коленях и просят сдать в аренду жилье )))
П.С. Обращаю внимание что это данные по физ.лицам, т.е. вся недвижимость которую сдают в аренду юридические лица в эту статистику не входит. То есть это доходы от чистого лордизма.
Вы не манипулятор, а просто глупец, считать самаю теневую тему доходов по госстату. Ума маловато, как у большинства зррадофилов и ватанов. Не позорьтесь
kingkongovets написав:ECA International: Київ - у ТОП-10 міст Європи з найдорожчою орендою житла. Наше місто посіло 6-е місце в рейтингу.
Если рейтинг в абсолютных цифрах то это просто наглая ложь
Ну почему ложь? Откройте AirBnB и сравните посуточную аренду в Киеве и, например, в Вене. В Вене, примерно, в 1,5-2 раза дороже. Всего в 1,5-2 раза. Думаю, что то же самое и в отношении долгосрочной аренды. Если только сравнивать сравнимое. Потому что найти в Вене бабушатник, наверное, будет непросто.