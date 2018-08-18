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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3160316131623163

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Starikan написав:2) Кто им доктор?

...а що вони(батьки) можуть ЗАРАЗ з цим зробити??? - і як вони могли колись наперед знати, що отака буде пенсія?

п. с.
... то от я все це добре розумію і на пенсію ЗОВСІМ не розраховую!

- а батьки? - вони ж змінити вже нічого не можуть.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:33

  airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.

99% что Петя с3,14здил
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:35

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.

99% что Петя с3,14здил

Зачем ему? Он же "зассал, не баллотируется"(с), то есть после прихода трехпроцентнойипотекибезпервоговзноса - 100% сядет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:36

  барабашов написав:flyman
Мух, по поводу "заробыв".
Ты бухнул в бомбосховыще 200кгрн. Пох на курс. Сейчас хоть за 100кгрн его продать можно или только сдавать как склад или приём пустой тары?

не знаю, але на олх, за 11..12 куе намагаються продати, нижче не бачив хотілок,
а чому за 100К, черги в Ашані, парковки забиті, в ресторанах нема вільних столиків.....нема чого сіяти зраду і тотальне зубожіння,
он пишуть що +70% у твердій валюті дало за 2 годаа на КрЖН від воздуха катлована до готового бетон з доками.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 31 гру, 2018 12:39, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:37

  airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.


знаю шо по 32-му (дому со змеями) решение о реконструкции приняли еще год назад

https://www.segodnya.ua/kiev/kother/sta ... 06947.html
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:38

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.

99% что Петя с3,14здил

Зачем ему? Он же "зассал, не баллотируется"(с), то есть после прихода трехпроцентнойипотекибезпервоговзноса - 100% сядет.

у него девиз "Ни дня без кражи"... машина заточенная на воровство работает уже без его вмешательства
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:39

  airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.

Всем пох, центр теперь на малевича.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:41

  hume написав:
  airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.

Всем пох, центр теперь на малевича.

малевича вімирающее гетто, центра на Вильямса и Конева
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 12:43

  hume написав:
  airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.

Всем пох, центр теперь на малевича.


не на малевича, а на лыбедской и не "центр", а "будущий торгово-развлекательный центр киева"
между прочим раньше центральной киевской улицей была вообще московская - многие это знают?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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