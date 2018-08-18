Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.
airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.
airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.
99% что Петя с3,14здил
Зачем ему? Он же "зассал, не баллотируется"(с), то есть после прихода трехпроцентнойипотекибезпервоговзноса - 100% сядет.
барабашов написав:flyman Мух, по поводу "заробыв". Ты бухнул в бомбосховыще 200кгрн. Пох на курс. Сейчас хоть за 100кгрн его продать можно или только сдавать как склад или приём пустой тары?
не знаю, але на олх, за 11..12 куе намагаються продати, нижче не бачив хотілок, а чому за 100К, черги в Ашані, парковки забиті, в ресторанах нема вільних столиків.....нема чого сіяти зраду і тотальне зубожіння, он пишуть що +70% у твердій валюті дало за 2 годаа на КрЖН від воздуха катлована до готового бетон з доками.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 31 гру, 2018 12:39, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.
знаю шо по 32-му (дому со змеями) решение о реконструкции приняли еще год назад
airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.
99% что Петя с3,14здил
Зачем ему? Он же "зассал, не баллотируется"(с), то есть после прихода трехпроцентнойипотекибезпервоговзноса - 100% сядет.
у него девиз "Ни дня без кражи"... машина заточенная на воровство работает уже без его вмешательства
airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.
airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.
Всем пох, центр теперь на малевича.
малевича вімирающее гетто, центра на Вильямса и Конева
airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.
Всем пох, центр теперь на малевича.
не на малевича, а на лыбедской и не "центр", а "будущий торгово-развлекательный центр киева" между прочим раньше центральной киевской улицей была вообще московская - многие это знают?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.