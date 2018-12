Додано: Пон 31 гру, 2018 12:37

airmax78 написав: Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены. Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.



знаю шо по 32-му (дому со змеями) решение о реконструкции приняли еще год назад



https://www.segodnya.ua/kiev/kother/sta ... 06947.html знаю шо по 32-му (дому со змеями) решение о реконструкции приняли еще год назад

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.