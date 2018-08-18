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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3162316331643165>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:13

  kingkongovets написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.

Всем пох, центр теперь на малевича.


не на малевича, а на лыбедской и не "центр", а "будущий торгово-развлекательный центр киева"
между прочим раньше центральной киевской улицей была вообще московская - многие сейчас об этом знают?)

о пошла первая рюмашечка и ватная ностальгия... включи "С лёгким паром"
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:26

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.


знаю шо по 32-му (дому со змеями) решение о реконструкции приняли еще год назад

https://www.segodnya.ua/kiev/kother/sta ... 06947.html

Все правильно, 32 (я проезжал, заметил номер, но он на соседнем доме) - его уже огораживают забором. . Еще вроде бы 26 и 24.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:27

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.


знаю шо по 32-му (дому со змеями) решение о реконструкции приняли еще год назад

https://www.segodnya.ua/kiev/kother/sta ... 06947.html

Все правильно, 32 (я проезжал, заметил номер, но он на соседнем доме) - его уже огораживают забором. . Еще вроде бы 26 и 24.

26 ничего не делают
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:31

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:знаю шо по 32-му (дому со змеями) решение о реконструкции приняли еще год назад

https://www.segodnya.ua/kiev/kother/sta ... 06947.html

Все правильно, 32 (я проезжал, заметил номер, но он на соседнем доме) - его уже огораживают забором. . Еще вроде бы 26 и 24.

26 ничего не делают

Петя его, видимо, только готовится украсть.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:37

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:сетевая класик+бассейн

Будет работать борщаговка, блокбастер и осокорки с 14 до 21. Можем вместе сходить в басик, пиши в лс.

а Осокорки разве есть бассейн?

Сказали да, я там не был, пиши в лс если надумаешь.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:40

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  kingkongovets написав:ECA International: Київ - у ТОП-10 міст Європи з найдорожчою орендою житла. Наше місто посіло 6-е місце в рейтингу.

Если рейтинг в абсолютных цифрах то это просто наглая ложь

Ну почему ложь? Откройте AirBnB и сравните посуточную аренду в Киеве и, например, в Вене. В Вене, примерно, в 1,5-2 раза дороже. Всего в 1,5-2 раза.
Думаю, что то же самое и в отношении долгосрочной аренды. Если только сравнивать сравнимое. Потому что найти в Вене бабушатник, наверное, будет непросто.

Вена, Цюрих, Берлин, Париж, Лондон, Дублин, Мадрид, Рим, Женева, Милан,Брюссель. В каком из этих городов ниже цены на аренду недвижимости?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:46

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Если рейтинг в абсолютных цифрах то это просто наглая ложь

Ну почему ложь? Откройте AirBnB и сравните посуточную аренду в Киеве и, например, в Вене. В Вене, примерно, в 1,5-2 раза дороже. Всего в 1,5-2 раза.
Думаю, что то же самое и в отношении долгосрочной аренды. Если только сравнивать сравнимое. Потому что найти в Вене бабушатник, наверное, будет непросто.

Вена, Цюрих, Берлин, Париж, Лондон, Дублин, Мадрид, Рим, Женева, Милан,Брюссель. В каком из этих городов ниже цены на аренду недвижимости?

Может они взяли цифры в день проведения финала ЛЧ? А может ориентировались только на модные МОПы, т.к. другие дома не рассматривают как пригодные для жизни.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Снова газ. https://www.interfax.ru/russia/644752 Впечатляет.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 13:57

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ну почему ложь? Откройте AirBnB и сравните посуточную аренду в Киеве и, например, в Вене. В Вене, примерно, в 1,5-2 раза дороже. Всего в 1,5-2 раза.
Думаю, что то же самое и в отношении долгосрочной аренды. Если только сравнивать сравнимое. Потому что найти в Вене бабушатник, наверное, будет непросто.

Вена, Цюрих, Берлин, Париж, Лондон, Дублин, Мадрид, Рим, Женева, Милан,Брюссель. В каком из этих городов ниже цены на аренду недвижимости?

Может они взяли цифры в день проведения финала ЛЧ? А может ориентировались только на модные МОПы, т.к. другие дома не рассматривают как пригодные для жизни.

А может как обычно ерничаете вместо того чтоб признать неправоту?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:08

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Вена, Цюрих, Берлин, Париж, Лондон, Дублин, Мадрид, Рим, Женева, Милан,Брюссель. В каком из этих городов ниже цены на аренду недвижимости?

Может они взяли цифры в день проведения финала ЛЧ? А может ориентировались только на модные МОПы, т.к. другие дома не рассматривают как пригодные для жизни.

А может как обычно ерничаете вместо того чтоб признать неправоту?

Я не составлял этот рейтинг и даже на ветке его не я выкладывал. Более того, как вечный арендатор, я возмущен тем, что в Киеве такие конские ценники на аренду.
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