Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.
Всем пох, центр теперь на малевича.
не на малевича, а на лыбедской и не "центр", а "будущий торгово-развлекательный центр киева" между прочим раньше центральной киевской улицей была вообще московская - многие сейчас об этом знают?)
о пошла первая рюмашечка и ватная ностальгия... включи "С лёгким паром"
airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.
знаю шо по 32-му (дому со змеями) решение о реконструкции приняли еще год назад
airmax78 написав:Вчера тут страсти кипели и модераторы терли все подряд. Так все-таки, кто-то знает, что происходит с тремя домами на Большой Житомирской? 34й номер уже обносят забором. Два других, по той же стороне, чуть ближе к Михайловской, по виду уже полностью отселены.
знаю шо по 32-му (дому со змеями) решение о реконструкции приняли еще год назад
kingkongovets написав:ECA International: Київ - у ТОП-10 міст Європи з найдорожчою орендою житла. Наше місто посіло 6-е місце в рейтингу.
Если рейтинг в абсолютных цифрах то это просто наглая ложь
Ну почему ложь? Откройте AirBnB и сравните посуточную аренду в Киеве и, например, в Вене. В Вене, примерно, в 1,5-2 раза дороже. Всего в 1,5-2 раза. Думаю, что то же самое и в отношении долгосрочной аренды. Если только сравнивать сравнимое. Потому что найти в Вене бабушатник, наверное, будет непросто.
Вена, Цюрих, Берлин, Париж, Лондон, Дублин, Мадрид, Рим, Женева, Милан,Брюссель. В каком из этих городов ниже цены на аренду недвижимости?
Kostia написав:Если рейтинг в абсолютных цифрах то это просто наглая ложь
Ну почему ложь? Откройте AirBnB и сравните посуточную аренду в Киеве и, например, в Вене. В Вене, примерно, в 1,5-2 раза дороже. Всего в 1,5-2 раза. Думаю, что то же самое и в отношении долгосрочной аренды. Если только сравнивать сравнимое. Потому что найти в Вене бабушатник, наверное, будет непросто.
Вена, Цюрих, Берлин, Париж, Лондон, Дублин, Мадрид, Рим, Женева, Милан,Брюссель. В каком из этих городов ниже цены на аренду недвижимости?
Может они взяли цифры в день проведения финала ЛЧ? А может ориентировались только на модные МОПы, т.к. другие дома не рассматривают как пригодные для жизни.
airmax78 написав:Ну почему ложь? Откройте AirBnB и сравните посуточную аренду в Киеве и, например, в Вене. В Вене, примерно, в 1,5-2 раза дороже. Всего в 1,5-2 раза. Думаю, что то же самое и в отношении долгосрочной аренды. Если только сравнивать сравнимое. Потому что найти в Вене бабушатник, наверное, будет непросто.
Вена, Цюрих, Берлин, Париж, Лондон, Дублин, Мадрид, Рим, Женева, Милан,Брюссель. В каком из этих городов ниже цены на аренду недвижимости?
Может они взяли цифры в день проведения финала ЛЧ? А может ориентировались только на модные МОПы, т.к. другие дома не рассматривают как пригодные для жизни.
А может как обычно ерничаете вместо того чтоб признать неправоту?