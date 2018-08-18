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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3162316331643165

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 14:18

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Сейчас в меня полетят какахи что я манипулятор, лжец, в Ашане огромные очереди, зарплаты выросли на 100500% , квартиры в новострое улетают как горячие пирожки, арендаторы ползают на коленях и просят сдать в аренду жилье )))

П.С. Обращаю внимание что это данные по физ.лицам, т.е. вся недвижимость которую сдают в аренду юридические лица в эту статистику не входит. То есть это доходы от чистого лордизма.


Вы не манипулятор, а просто глупец, считать самаю теневую тему доходов по госстату. Ума маловато, как у большинства зррадофилов и ватанов. Не позорьтесь


О, все как я предполагал, полетели какашки )))

Жду очередную порцию каках)) И сразу вопрос, если в Украине открылось 100-200 новых заводов, то что же они производят такого,что грузоперевозки падают :mrgreen:
Парадокс рожевоокулярников, в супермаркетах очереди, заводы новые строят, а грузоперевозки падают :lol:
Наверно виноват подлый госстат

Зображення

У січні–листопаді 2018р. залізничним транспортом перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 245,8 млн.т вантажів, що на 3,2% менше, ніж у січні–листопаді 2017р. Перевезення лісових вантажів знизилося на 11,8%, будівельних матеріалів – на 10,5%, нафти і нафтопродуктів – на 10,4%, зерна та продуктів перемелу – на 9,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 3,6%, цементу – на 3,6%, кам’яного вугілля – на 3,0%, чорних металів – на 3,0%, коксу – на 2,4%. Разом із цим перевезення брухту чорних металів збільшилося на 0,1%, залізної та марганцевої руди – на 2,8%.
У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 43,8%. Порівняно із січнем–листопадом 2017р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 2,9%.
У січні–листопаді 2018р. порівняно із січнем–листопадом 2017р. зменшилися обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом. Так, перекачка газу скоротилася на 6,0%, нафти – на 3,9%. Транзит газу скоротився на 7,4%, нафти – на 4,9%. Разом із цим перекачка та транзит аміаку зросли відповідно на 29,0% та на 22,8%.
Живите своим умом!
zzzzzz
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