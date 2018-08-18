Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Сейчас в меня полетят какахи что я манипулятор, лжец, в Ашане огромные очереди, зарплаты выросли на 100500% , квартиры в новострое улетают как горячие пирожки, арендаторы ползают на коленях и просят сдать в аренду жилье )))
П.С. Обращаю внимание что это данные по физ.лицам, т.е. вся недвижимость которую сдают в аренду юридические лица в эту статистику не входит. То есть это доходы от чистого лордизма.
Вы не манипулятор, а просто глупец, считать самаю теневую тему доходов по госстату. Ума маловато, как у большинства зррадофилов и ватанов. Не позорьтесь
О, все как я предполагал, полетели какашки )))
Жду очередную порцию каках)) И сразу вопрос, если в Украине открылось 100-200 новых заводов, то что же они производят такого,что грузоперевозки падают Парадокс рожевоокулярников, в супермаркетах очереди, заводы новые строят, а грузоперевозки падают Наверно виноват подлый госстат
У січні–листопаді 2018р. залізничним транспортом перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 245,8 млн.т вантажів, що на 3,2% менше, ніж у січні–листопаді 2017р. Перевезення лісових вантажів знизилося на 11,8%, будівельних матеріалів – на 10,5%, нафти і нафтопродуктів – на 10,4%, зерна та продуктів перемелу – на 9,9%, хімічних і мінеральних добрив – на 3,6%, цементу – на 3,6%, кам’яного вугілля – на 3,0%, чорних металів – на 3,0%, коксу – на 2,4%. Разом із цим перевезення брухту чорних металів збільшилося на 0,1%, залізної та марганцевої руди – на 2,8%. У загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом закордонні становили 43,8%. Порівняно із січнем–листопадом 2017р. обсяги закордонних перевезень вантажів зменшилися на 2,9%. У січні–листопаді 2018р. порівняно із січнем–листопадом 2017р. зменшилися обсяги перекачки вантажів трубопровідним транспортом. Так, перекачка газу скоротилася на 6,0%, нафти – на 3,9%. Транзит газу скоротився на 7,4%, нафти – на 4,9%. Разом із цим перекачка та транзит аміаку зросли відповідно на 29,0% та на 22,8%.
zzzzzz Смотрите, падают грузоперевозки сырьевых товаров (ж/д, трубопроводный транспорт) и растут автомобильные и авиа - перевозка товаров с высокой степенью обработки и человеческого капитала. Это же хорошо? Кстати, от аграриев слышал, что Укрзализница просто не справилась в этом году с объемами с/х продукции. Поэтому на самом деле динамика автоперевозок должна быть гораздо больше. А раз там рост в пределах 10% - значит существенная часть автоперевозок все еще в тени.
airmax78 написав:zzzzzz Смотрите, падают грузоперевозки сырьевых товаров (ж/д, трубопроводный транспорт) и растут автомобильные и авиа - перевозка товаров с высокой степенью обработки и человеческого капитала. Это же хорошо? Кстати, от аграриев слышал, что Укрзализница просто не справилась в этом году с объемами с/х продукции. Поэтому на самом деле динамика автоперевозок должна быть гораздо больше. А раз там рост в пределах 10% - значит существенная часть автоперевозок все еще в тени.
Товаров с высокой добавленной стоимостью крайне мало, у нас товарно-сырьевой экспорт с низкой добавленной стоимостью, рост экспорта за 10 месяцев на 7% вызван исключительно повышением цен на металлы, и некоторые сельскохозяйственные культуры , в частности пшеницу. Вообщем айфоны, спутники, и ноутбуки мы не делаем и не экспортируем.
airmax78 написав:zzzzzz Смотрите, падают грузоперевозки сырьевых товаров (ж/д, трубопроводный транспорт) и растут автомобильные и авиа - перевозка товаров с высокой степенью обработки и человеческого капитала. Это же хорошо? Кстати, от аграриев слышал, что Укрзализница просто не справилась в этом году с объемами с/х продукции. Поэтому на самом деле динамика автоперевозок должна быть гораздо больше. А раз там рост в пределах 10% - значит существенная часть автоперевозок все еще в тени.
Товаров с высокой добавленной стоимостью крайне мало, у нас товарно-сырьевой экспорт с низкой добавленной стоимостью, рост экспорта за 10 месяцев на 7% вызван исключительно повышением цен на металлы, и некоторые сельскохозяйственные культуры , в частности пшеницу. Вообщем айфоны, спутники, и ноутбуки мы не делаем и не экспортируем.
Мы пока их не делаем. Хотя экспорт промтоваров тоже растет. Маленькими темпами (учитывая низкую базу), но все-таки растет. Вот, вроде, Кольчуги начали в Израиль поставлять. В Израиль. Не знаю, зачем об этом рассказывать и почему такая информация просачивается в прессу, но, если правда, то это приятно. Не в Сирию или Иран какие-нибудь, а в Израиль.
airmax78 написав:Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое.
Боитесь тут самим отжигать на НГ? Уня точно будет,поговорите по душам,может в басик предложит,познакомитесь наконец-то поближе
А картина по потреблению в НГ повторяется год к году,выкладываются люди изо всех сил,кредитки рулят,гуляют\пьют,очень часто не по средствам,зато потом в январе\феврале бюджет и почти все торговые лавки переписывают минимумы продаж,чудес ведь не бывает,если система отдала больше чем приняла,то баланс должен быть восстановлен за счёт будущих периодов))) Как бы ни хотелось многим,но реальные доходы не растут,это косвенно видно по количеству новостроек,оно падает,новые закладываются достаточно пассивно с плановой сдачей через три и больше лет,плюс цены у застройщиков растут ,так называемая инфляция предложения,с удовольствием застройщики поставили бы по 400-500,но с одной стороны обороты и продажи падают,постоянные расходы остаются,растёт вся структура себестоимости,тупик,матрасы вытрусили,те кто собирал при восемь и дособирал в прошлые годы тоже не удел ибо отоварились за пару прошлых лет,без реального роста доходов кин(А) не будет,а текущие доходы не располагают к скирдованию,их едва хватает на прожитиё,если остаётся даже сотка другая зелени,то даже на единичку можно копить десятилетиями Так что перспективы очень печальные,если уже со столицы начинают ехать на польши,то вообще печаль сумная... А по госттату всё цветёт и пахнет,тем более машин на дороге тьма и на кассах километровые очереди)))