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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3163316431653166>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:52

Трошки перемог за 2018
https://petrimazepa.com/god_na_vsekh_frontakh
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 15:59

  airmax78 написав:Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое.

Боитесь тут самим отжигать на НГ?
Уня точно будет,поговорите по душам,может в басик предложит,познакомитесь наконец-то поближе :)

А картина по потреблению в НГ повторяется год к году,выкладываются люди изо всех сил,кредитки рулят,гуляют\пьют,очень часто не по средствам,зато потом в январе\феврале бюджет и почти все торговые лавки переписывают минимумы продаж,чудес ведь не бывает,если система отдала больше чем приняла,то баланс должен быть восстановлен за счёт будущих периодов)))
Как бы ни хотелось многим,но реальные доходы не растут,это косвенно видно по количеству новостроек,оно падает,новые закладываются достаточно пассивно с плановой сдачей через три и больше лет,плюс цены у застройщиков растут ,так называемая инфляция предложения,с удовольствием застройщики поставили бы по 400-500,но с одной стороны обороты и продажи падают,постоянные расходы остаются,растёт вся структура себестоимости,тупик,матрасы вытрусили,те кто собирал при восемь и дособирал в прошлые годы тоже не удел ибо отоварились за пару прошлых лет,без реального роста доходов кин(А) не будет,а текущие доходы не располагают к скирдованию,их едва хватает на прожитиё,если остаётся даже сотка другая зелени,то даже на единичку можно копить десятилетиями :shock:
Так что перспективы очень печальные,если уже со столицы начинают ехать на польши,то вообще печаль сумная...
А по госттату всё цветёт и пахнет,тем более машин на дороге тьма и на кассах километровые очереди)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:08

  kingkongovets написав:[

не на малевича, а на лыбедской и не "центр", а "будущий торгово-развлекательный центр киева"
)

Верю вам, буду ждать дешёвый модный моп в этом регионе, согласен даже на малевича.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:10

  airmax78 написав:Пля, в ход пошло уже какое-то долбаное НЛП:
[
Представляю что будет ближе к дате.

Кстати, по многим радиоволнам такое манипулипование.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:11

  Frant написав:Трошки перемог за 2018
https://petrimazepa.com/god_na_vsekh_frontakh

Прочитал аж прослезился! Как же богато мы живем!
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:17

  Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:Будет работать борщаговка, блокбастер и осокорки с 14 до 21. Можем вместе сходить в басик, пиши в лс.

а Осокорки разве есть бассейн?

Сказали да, я там не был, пиши в лс если надумаешь.

на теремках с 14 до 21 работает, если не поеду в круглик пьянствовать то напишу
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:19

  somilitark написав:Как бы ни хотелось многим,но реальные доходы не растут,это косвенно видно по количеству новостроек,оно падает,новые закладываются достаточно пассивно с плановой сдачей через три и больше лет,плюс цены у застройщиков растут ,так называемая инфляция предложения,с удовольствием застройщики поставили бы по 400-500,но с одной стороны обороты и продажи падают,постоянные расходы остаются,растёт вся структура себестоимости,тупик,матрасы вытрусили,те кто собирал при восемь и дособирал в прошлые годы тоже не удел ибо отоварились за пару прошлых лет,без реального роста доходов кин(А) не будет,а текущие доходы не располагают к скирдованию,их едва хватает на прожитиё,если остаётся даже сотка другая зелени,то даже на единичку можно копить десятилетиями :shock:
Так что перспективы очень печальные,если уже со столицы начинают ехать на польши,то вообще печаль сумная...
А по госттату всё цветёт и пахнет,тем более машин на дороге тьма и на кассах километровые очереди)))



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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:37

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое.

Боитесь тут самим отжигать на НГ?
Уня точно будет,поговорите по душам,может в басик предложит,познакомитесь наконец-то поближе :)

А картина по потреблению в НГ повторяется год к году,выкладываются люди изо всех сил,кредитки рулят,гуляют\пьют,очень часто не по средствам,зато потом в январе\феврале бюджет и почти все торговые лавки переписывают минимумы продаж,чудес ведь не бывает,если система отдала больше чем приняла,то баланс должен быть восстановлен за счёт будущих периодов)))
Как бы ни хотелось многим,но реальные доходы не растут,это косвенно видно по количеству новостроек,оно падает,новые закладываются достаточно пассивно с плановой сдачей через три и больше лет,плюс цены у застройщиков растут ,так называемая инфляция предложения,с удовольствием застройщики поставили бы по 400-500,но с одной стороны обороты и продажи падают,постоянные расходы остаются,растёт вся структура себестоимости,тупик,матрасы вытрусили,те кто собирал при восемь и дособирал в прошлые годы тоже не удел ибо отоварились за пару прошлых лет,без реального роста доходов кин(А) не будет,а текущие доходы не располагают к скирдованию,их едва хватает на прожитиё,если остаётся даже сотка другая зелени,то даже на единичку можно копить десятилетиями :shock:
Так что перспективы очень печальные,если уже со столицы начинают ехать на польши,то вообще печаль сумная...
А по госттату всё цветёт и пахнет,тем более машин на дороге тьма и на кассах километровые очереди)))

мы в одном подъезде жили, в лифте здоровались
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 16:46

  airmax78 написав:Вот, вроде, Кольчуги начали в Израиль поставлять. В Израиль. Не знаю, зачем об этом рассказывать и почему такая информация просачивается в прессу, но, если правда, то это приятно. Не в Сирию или Иран какие-нибудь, а в Израиль.


http://uprom.info/news/cars/v-izraili-z ... h1h1E9FyFs
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всех честных обитателей ветки с Новым Годом! Что бы цели достигались! Родители и дети не болели!
Всех кроме: Первого, Прохожего и ККЦа! Ибо с коррупционерами, обнальщиками и ворами государственной собственности нам не по пути!
Даже Респект хоть и душевнобольной но не вызывает рвотного рефлекса при чтении.
Всем добра!
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