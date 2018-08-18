Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое.
Боитесь тут самим отжигать на НГ? Уня точно будет,поговорите по душам,может в басик предложит,познакомитесь наконец-то поближе
А картина по потреблению в НГ повторяется год к году,выкладываются люди изо всех сил,кредитки рулят,гуляют\пьют,очень часто не по средствам,зато потом в январе\феврале бюджет и почти все торговые лавки переписывают минимумы продаж,чудес ведь не бывает,если система отдала больше чем приняла,то баланс должен быть восстановлен за счёт будущих периодов))) Как бы ни хотелось многим,но реальные доходы не растут,это косвенно видно по количеству новостроек,оно падает,новые закладываются достаточно пассивно с плановой сдачей через три и больше лет,плюс цены у застройщиков растут ,так называемая инфляция предложения,с удовольствием застройщики поставили бы по 400-500,но с одной стороны обороты и продажи падают,постоянные расходы остаются,растёт вся структура себестоимости,тупик,матрасы вытрусили,те кто собирал при восемь и дособирал в прошлые годы тоже не удел ибо отоварились за пару прошлых лет,без реального роста доходов кин(А) не будет,а текущие доходы не располагают к скирдованию,их едва хватает на прожитиё,если остаётся даже сотка другая зелени,то даже на единичку можно копить десятилетиями Так что перспективы очень печальные,если уже со столицы начинают ехать на польши,то вообще печаль сумная... А по госттату всё цветёт и пахнет,тем более машин на дороге тьма и на кассах километровые очереди)))
somilitark написав:Как бы ни хотелось многим,но реальные доходы не растут,это косвенно видно по количеству новостроек,оно падает,новые закладываются достаточно пассивно с плановой сдачей через три и больше лет,плюс цены у застройщиков растут ,так называемая инфляция предложения,с удовольствием застройщики поставили бы по 400-500,но с одной стороны обороты и продажи падают,постоянные расходы остаются,растёт вся структура себестоимости,тупик,матрасы вытрусили,те кто собирал при восемь и дособирал в прошлые годы тоже не удел ибо отоварились за пару прошлых лет,без реального роста доходов кин(А) не будет,а текущие доходы не располагают к скирдованию,их едва хватает на прожитиё,если остаётся даже сотка другая зелени,то даже на единичку можно копить десятилетиями Так что перспективы очень печальные,если уже со столицы начинают ехать на польши,то вообще печаль сумная... А по госттату всё цветёт и пахнет,тем более машин на дороге тьма и на кассах километровые очереди)))
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое.
Боитесь тут самим отжигать на НГ? Уня точно будет,поговорите по душам,может в басик предложит,познакомитесь наконец-то поближе
А картина по потреблению в НГ повторяется год к году,выкладываются люди изо всех сил,кредитки рулят,гуляют\пьют,очень часто не по средствам,зато потом в январе\феврале бюджет и почти все торговые лавки переписывают минимумы продаж,чудес ведь не бывает,если система отдала больше чем приняла,то баланс должен быть восстановлен за счёт будущих периодов))) Как бы ни хотелось многим,но реальные доходы не растут,это косвенно видно по количеству новостроек,оно падает,новые закладываются достаточно пассивно с плановой сдачей через три и больше лет,плюс цены у застройщиков растут ,так называемая инфляция предложения,с удовольствием застройщики поставили бы по 400-500,но с одной стороны обороты и продажи падают,постоянные расходы остаются,растёт вся структура себестоимости,тупик,матрасы вытрусили,те кто собирал при восемь и дособирал в прошлые годы тоже не удел ибо отоварились за пару прошлых лет,без реального роста доходов кин(А) не будет,а текущие доходы не располагают к скирдованию,их едва хватает на прожитиё,если остаётся даже сотка другая зелени,то даже на единичку можно копить десятилетиями Так что перспективы очень печальные,если уже со столицы начинают ехать на польши,то вообще печаль сумная... А по госттату всё цветёт и пахнет,тем более машин на дороге тьма и на кассах километровые очереди)))
airmax78 написав:Вот, вроде, Кольчуги начали в Израиль поставлять. В Израиль. Не знаю, зачем об этом рассказывать и почему такая информация просачивается в прессу, но, если правда, то это приятно. Не в Сирию или Иран какие-нибудь, а в Израиль.
Всех честных обитателей ветки с Новым Годом! Что бы цели достигались! Родители и дети не болели! Всех кроме: Первого, Прохожего и ККЦа! Ибо с коррупционерами, обнальщиками и ворами государственной собственности нам не по пути! Даже Респект хоть и душевнобольной но не вызывает рвотного рефлекса при чтении. Всем добра!