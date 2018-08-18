Додано: Пон 31 гру, 2018 15:59

airmax78 написав: Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое. Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое.

Боитесь тут самим отжигать на НГ?Уня точно будет,поговорите по душам,может в басик предложит,познакомитесь наконец-то поближеА картина по потреблению в НГ повторяется год к году,выкладываются люди изо всех сил,кредитки рулят,гуляют\пьют,очень часто не по средствам,зато потом в январе\феврале бюджет и почти все торговые лавки переписывают минимумы продаж,чудес ведь не бывает,если система отдала больше чем приняла,то баланс должен быть восстановлен за счёт будущих периодов)))Как бы ни хотелось многим,но реальные доходы не растут,это косвенно видно по количеству новостроек,оно падает,новые закладываются достаточно пассивно с плановой сдачей через три и больше лет,плюс цены у застройщиков растут ,так называемая инфляция предложения,с удовольствием застройщики поставили бы по 400-500,но с одной стороны обороты и продажи падают,постоянные расходы остаются,растёт вся структура себестоимости,тупик,матрасы вытрусили,те кто собирал при восемь и дособирал в прошлые годы тоже не удел ибо отоварились за пару прошлых лет,без реального роста доходов кин(А) не будет,а текущие доходы не располагают к скирдованию,их едва хватает на прожитиё,если остаётся даже сотка другая зелени,то даже на единичку можно копить десятилетиямиТак что перспективы очень печальные,если уже со столицы начинают ехать на польши,то вообще печаль сумная...А по госттату всё цветёт и пахнет,тем более машин на дороге тьма и на кассах километровые очереди)))