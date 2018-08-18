Додано: Пон 31 гру, 2018 17:12
Долярчик написав: Starikan написав:
2) Кто им доктор?
...а що вони(батьки) можуть ЗАРАЗ з цим зробити??? - і як вони могли колись наперед знати, що отака буде пенсія?
п. с.
... то от я все це добре розумію і на пенсію ЗОВСІМ не розраховую!
- а батьки? - вони ж змінити вже нічого не можуть.....
А какая у них была бы пенсия при Советах? 50-60 рэ? Считаете ее достойной?
Те, кто тогда хорошо зарабатывал - и сейчас имеют далеко не минималку.
И детей следовало вырастить таких, чтобы им не пришлось работать за минималку, а иметь возможность помогать родителям.
И наконец, а как можно сейчас вообще этим людям помочь? Удесятерить им пенсии и зарплаты?
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