Додано: Пон 31 гру, 2018 17:15

Starikan написав:

И наконец, а как можно сейчас вообще этим людям помочь? Удесятерить им пенсии и зарплаты? И наконец, а как можно сейчас вообще этим людям помочь? Удесятерить им пенсии и зарплаты?



платить больше в пенсионный фонд, других вариантов нет платить больше в пенсионный фонд, других вариантов нет

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.