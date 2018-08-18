платить больше в пенсионный фонд, других вариантов нет
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:15
платить больше в пенсионный фонд, других вариантов нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:40
Я вообще одиночества боюсь. И старости. И только Унуноктий предложил выход: квартира в Киеве как личный пенсионный фонд. В бассейн не пойду - боюсь микробов.
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:16
Франт, что с вами, взломали учетку или уже начали встречать новый год по Токийскому времени ?))))
Живите своим умом!
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:51
У Києві реставрують центральний гастроном
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 31 гру, 2018 19:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всех с наступающим Новым Годом, Всем здоровья и здравого смысла ! Вы можете хоть один вечер без "плевков" друг в друга! Или это уже на уровне "подкорного мозга"?
Додано: Пон 31 гру, 2018 19:01
Вы уже постили эту новость 5 дней тому назад....???
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 31 гру, 2018 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Пон 31 гру, 2018 19:14
щастя не в грошах©®™
... ну, вони тоді думали, як двох дітей виростити/нагодувати/одягнути...... - тому, гнались не за зарплатами, а йшли на такі роботи, щоб працювати по змінах...... щоб чергувались/по черзі дома з дітьми......
- та й вони без вищих освіт.... - в рутині життя..... мабуть, покладались і подкладаються на дітей, яким дали життя....
- а ми( я і брат), як можемо, так їм і допомагаємо...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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