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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3163316431653166

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:12

  Долярчик написав:
  Starikan написав:2) Кто им доктор?

...а що вони(батьки) можуть ЗАРАЗ з цим зробити??? - і як вони могли колись наперед знати, що отака буде пенсія?
п. с.
... то от я все це добре розумію і на пенсію ЗОВСІМ не розраховую!
- а батьки? - вони ж змінити вже нічого не можуть.....

А какая у них была бы пенсия при Советах? 50-60 рэ? Считаете ее достойной?
Те, кто тогда хорошо зарабатывал - и сейчас имеют далеко не минималку.
И детей следовало вырастить таких, чтобы им не пришлось работать за минималку, а иметь возможность помогать родителям.

И наконец, а как можно сейчас вообще этим людям помочь? Удесятерить им пенсии и зарплаты?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:15

  Starikan написав:
И наконец, а как можно сейчас вообще этим людям помочь? Удесятерить им пенсии и зарплаты?


платить больше в пенсионный фонд, других вариантов нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:40

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое.

Боитесь тут самим отжигать на НГ?
Уня точно будет,поговорите по душам,может в басик предложит,познакомитесь наконец-то поближе :)

Я вообще одиночества боюсь. И старости. И только Унуноктий предложил выход: квартира в Киеве как личный пенсионный фонд. В бассейн не пойду - боюсь микробов.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:15

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое.

Боитесь тут самим отжигать на НГ?
Уня точно будет,поговорите по душам,может в басик предложит,познакомитесь наконец-то поближе :)

Я вообще одиночества боюсь. И старости. И только Унуноктий предложил выход: квартира в Киеве как личный пенсионный фонд. В бассейн не пойду - боюсь микробов.

Еврейские семьи традиционно большие. А ты взял жену не еврейку :( Как ты в глаза родителям смотришь?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:16

  BIGor написав:
  Frant написав:Трошки перемог за 2018
https://petrimazepa.com/god_na_vsekh_frontakh

Прочитал аж прослезился! Как же богато мы живем!


Франт, что с вами, взломали учетку или уже начали встречать новый год по Токийскому времени ?))))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:51

У Києві реставрують центральний гастроном

http://uprom.info/news/other/buduvannya ... nJ4nFFCmYA
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всех с наступающим Новым Годом, Всем здоровья и здравого смысла ! Вы можете хоть один вечер без "плевков" друг в друга! Или это уже на уровне "подкорного мозга"? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:01

  kingkongovets написав:У Києві реставрують центральний гастроном

http://uprom.info/news/other/buduvannya ... nJ4nFFCmYA


Вы уже постили эту новость 5 дней тому назад....???

  kingkongovets написав:еще одна реперная точка

У КМДА погодили реставрацію згорілого Центрального гастроному на Хрещатику

https://hmarochos.kiev.ua/2018/12/26/u- ... eshhatiku/
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 31 гру, 2018 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Макс, я Вам тут питання задав...
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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