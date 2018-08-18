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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 31 гру, 2018 17:12
Долярчик написав: Starikan написав:
2) Кто им доктор?
...а що вони(батьки) можуть ЗАРАЗ з цим зробити??? - і як вони могли колись наперед знати, що отака буде пенсія?
п. с.
... то от я все це добре розумію і на пенсію ЗОВСІМ не розраховую!
- а батьки? - вони ж змінити вже нічого не можуть.....
А какая у них была бы пенсия при Советах? 50-60 рэ? Считаете ее достойной?
Те, кто тогда хорошо зарабатывал - и сейчас имеют далеко не минималку.
И детей следовало вырастить таких, чтобы им не пришлось работать за минималку, а иметь возможность помогать родителям.
И наконец, а как можно сейчас вообще этим людям помочь? Удесятерить им пенсии и зарплаты?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Starikan
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Додано: Пон 31 гру, 2018 17:15
Starikan написав:
И наконец, а как можно сейчас вообще этим людям помочь? Удесятерить им пенсии и зарплаты?
платить больше в пенсионный фонд, других вариантов нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 17:40
somilitark написав: airmax78 написав:
Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое.
Боитесь тут самим отжигать на НГ?
Уня точно будет,поговорите по душам,может в басик предложит,познакомитесь наконец-то поближе
Я вообще одиночества боюсь. И старости. И только Унуноктий предложил выход: квартира в Киеве как личный пенсионный фонд. В бассейн не пойду - боюсь микробов.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 18:15
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое.
Боитесь тут самим отжигать на НГ?
Уня точно будет,поговорите по душам,может в басик предложит,познакомитесь наконец-то поближе
Я вообще одиночества боюсь. И старости. И только Унуноктий предложил выход: квартира в Киеве как личный пенсионный фонд. В бассейн не пойду - боюсь микробов.
Еврейские семьи традиционно большие. А ты взял жену не еврейку
Как ты в глаза родителям смотришь?
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Додано: Пон 31 гру, 2018 18:16
BIGor написав:
Прочитал аж прослезился! Как же богато мы живем!
Франт, что с вами, взломали учетку или уже начали встречать новый год по Токийскому времени ?))))
Живите своим умом!
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Додано: Пон 31 гру, 2018 18:51
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 19:01
Вы уже постили эту новость 5 дней тому назад....???
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Пон 31 гру, 2018 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 31 гру, 2018 19:04
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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