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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3164316531663167>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:15

  Starikan написав:
И наконец, а как можно сейчас вообще этим людям помочь? Удесятерить им пенсии и зарплаты?


платить больше в пенсионный фонд, других вариантов нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 17:40

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое.

Боитесь тут самим отжигать на НГ?
Уня точно будет,поговорите по душам,может в басик предложит,познакомитесь наконец-то поближе :)

Я вообще одиночества боюсь. И старости. И только Унуноктий предложил выход: квартира в Киеве как личный пенсионный фонд. В бассейн не пойду - боюсь микробов.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:16

  BIGor написав:
  Frant написав:Трошки перемог за 2018
https://petrimazepa.com/god_na_vsekh_frontakh

Прочитал аж прослезился! Как же богато мы живем!


Франт, что с вами, взломали учетку или уже начали встречать новый год по Токийскому времени ?))))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 18:51

У Києві реставрують центральний гастроном

http://uprom.info/news/other/buduvannya ... nJ4nFFCmYA
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всех с наступающим Новым Годом, Всем здоровья и здравого смысла ! Вы можете хоть один вечер без "плевков" друг в друга! Или это уже на уровне "подкорного мозга"? :lol:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:01

  kingkongovets написав:У Києві реставрують центральний гастроном

http://uprom.info/news/other/buduvannya ... nJ4nFFCmYA


Вы уже постили эту новость 5 дней тому назад....???

  kingkongovets написав:еще одна реперная точка

У КМДА погодили реставрацію згорілого Центрального гастроному на Хрещатику

https://hmarochos.kiev.ua/2018/12/26/u- ... eshhatiku/
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 31 гру, 2018 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:14

щастя не в грошах©®™

  Starikan написав:
  Долярчик написав:
  Starikan написав:2) Кто им доктор?

...а що вони(батьки) можуть ЗАРАЗ з цим зробити??? - і як вони могли колись наперед знати, що отака буде пенсія?
п. с.
... то от я все це добре розумію і на пенсію ЗОВСІМ не розраховую!
- а батьки? - вони ж змінити вже нічого не можуть.....

А какая у них была бы пенсия при Советах? 50-60 рэ? Считаете ее достойной?
Те, кто тогда хорошо зарабатывал - и сейчас имеют далеко не минималку.
И детей следовало вырастить таких, чтобы им не пришлось работать за минималку, а иметь возможность помогать родителям.

И наконец, а как можно сейчас вообще этим людям помочь? Удесятерить им пенсии и зарплаты?

... ну, вони тоді думали, як двох дітей виростити/нагодувати/одягнути...... - тому, гнались не за зарплатами, а йшли на такі роботи, щоб працювати по змінах...... щоб чергувались/по черзі дома з дітьми......
- та й вони без вищих освіт.... - в рутині життя..... мабуть, покладались і подкладаються на дітей, яким дали життя....
- а ми( я і брат), як можемо, так їм і допомагаємо...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:18

  kingkongovets написав:
  Starikan написав:
И наконец, а как можно сейчас вообще этим людям помочь? Удесятерить им пенсии и зарплаты?


платить больше в пенсионный фонд, других вариантов нет

... та ні, дякую, - я краще НАПРЯМУ їм дам(і даю! )
... хоч і в ПФ сплачую! 820гр
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 19:37

  Оранжевый-хит сезона написав:мы в одном подъезде жили, в лифте здоровались

А Макс разве жил в голосухе?
Он же был на стадии покупка,частично в кредит,был на стадии "заказ дизайнерского ремонта за 3000 у.е.",а потом был на стадии снимаю,ибо жить с видом на кусты невозможно ,а потом был на стадии словить полтосик,когда мопы поцентральнее прибавили 50-100%!
Так что Уну не надо нас дурить,здороваться вы если и могли,то максимум несколько раз чисто теоретически)))

Всем желаю улучшить в новом году свои жилищные условия,или в отдельных случаях корректно отселить чадо,забетонироваться поглубже и подешевле в приличных локациях,продав своё с профитом,если была такая нужда,правда это в том случае,если есть ещё тяга к жизни,к слову сказать,что у многих на 5-м десятке все превращается в один жирный ПОХ)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:08

  kingkongovets написав:
  somilitark написав:Как бы ни хотелось многим,но реальные доходы не растут,это косвенно видно по количеству новостроек,оно падает,новые закладываются достаточно пассивно с плановой сдачей через три и больше лет,плюс цены у застройщиков растут ,так называемая инфляция предложения,с удовольствием застройщики поставили бы по 400-500,но с одной стороны обороты и продажи падают,постоянные расходы остаются,растёт вся структура себестоимости,тупик,матрасы вытрусили,те кто собирал при восемь и дособирал в прошлые годы тоже не удел ибо отоварились за пару прошлых лет,без реального роста доходов кин(А) не будет,а текущие доходы не располагают к скирдованию,их едва хватает на прожитиё,если остаётся даже сотка другая зелени,то даже на единичку можно копить десятилетиями :shock:
Так что перспективы очень печальные,если уже со столицы начинают ехать на польши,то вообще печаль сумная...
А по госттату всё цветёт и пахнет,тем более машин на дороге тьма и на кассах километровые очереди)))



Зображення

Не надо манипулировать,у нас богатая страна,но управление отвратительное,перемог мало,скорее эти перемоги не от заслуг власти,а от их бездеятельности и невмешательства,просто до этих событий власть не добралась в своих желаниях оптимизировать и поиметь копеечку,мы превратились окончательно в аграрную окраину и поставщика рабсилы на мировой рынок,особенно сейчас "весело" пенсам у которых до 2000 грн справедливой прорывной пенсии,их реально сделали рабами с сегодняшними ценами с "оптимизацией" субсидий.
Я не говорю что всегда будет плохо,просто с основателем партии регионов я считаю,что важных пять лет потратили не понятно на что,мне например от Томоса ни жарко не холодно,думаю,что надо было просто воевать по-настоящему и всех агентов\сектантов московского патриархата банально выставить за двери ,а не объявлять бутафорские военные положения на пятом году всего этого позора,после отжатого Крыма и разграбленного Донбасса,липецкая фабрика это отдельная вишенка на торте,все эти Семочко,тендеры укрзализныци,мажоры в ДТП,отдельный разговор по борьбе с коррупцией,особенно порадовало расследование преступлений Майдана,список можно такой набрать,что любой японский политик уже давно сделал бы харакири,а не сообщал о решительных прорывах и каком-то особенном пути!
Но вам конечно по барабану,вы урвали свой сладкий шмат на обломках коммунизма,вас отец выгодно пристроил и растолковать что надо брать\подбирать и как выгодно это доить,образование вам не понадобилось,у вас есть деньги,вы властелин мира,гордыня просто на высшем уровне,а всех кто намекает даже на теоретическое крушение этого мирка вы ненавидите,для вас мы личные враги,это понятно,это уровень даже не Маслоу,а пересичного воспитателя детского сада,у ребёнка нельзя забирать мишку,он же без этого мишки никто и ничего не умеет,зато очень любит надувать щёки и учить всех как надо жить и главное РАБОТАТЬ :mrgreen:
Желаю всем нам изменений в новом году,не важно даже с каким знаком,меня это болото условной брежневости 2014-2019 опустило на дно,я лично хочу изменений,мою зону комфорта уничтожил ваш идол,удачи,я надеюсь на перемены,мне много не терять,почти всё уже уничтожено решительными реформами,я 5-ть лет назад и представить не мог,как я теперь буду "богато" жить,кто бы сказал,я даже не заикался о никаких изменениях.
Так что всем профитов,кому в метрах,кому в прайсах на их углы,кому того,что он хочет и что ему лично позарез надобно!
somilitark
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