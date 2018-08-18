платить больше в пенсионный фонд, других вариантов нет
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:15
платить больше в пенсионный фонд, других вариантов нет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 31 гру, 2018 17:40
Я вообще одиночества боюсь. И старости. И только Унуноктий предложил выход: квартира в Киеве как личный пенсионный фонд. В бассейн не пойду - боюсь микробов.
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:16
Франт, что с вами, взломали учетку или уже начали встречать новый год по Токийскому времени ?))))
Живите своим умом!
Додано: Пон 31 гру, 2018 18:51
У Києві реставрують центральний гастроном
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 31 гру, 2018 19:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Всех с наступающим Новым Годом, Всем здоровья и здравого смысла ! Вы можете хоть один вечер без "плевков" друг в друга! Или это уже на уровне "подкорного мозга"?
Додано: Пон 31 гру, 2018 19:01
Вы уже постили эту новость 5 дней тому назад....???
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 31 гру, 2018 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Пон 31 гру, 2018 19:14
щастя не в грошах©®™
... ну, вони тоді думали, як двох дітей виростити/нагодувати/одягнути...... - тому, гнались не за зарплатами, а йшли на такі роботи, щоб працювати по змінах...... щоб чергувались/по черзі дома з дітьми......
- та й вони без вищих освіт.... - в рутині життя..... мабуть, покладались і подкладаються на дітей, яким дали життя....
- а ми( я і брат), як можемо, так їм і допомагаємо...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 31 гру, 2018 19:18
... та ні, дякую, - я краще НАПРЯМУ їм дам(і даю! )
... хоч і в ПФ сплачую! 820гр
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 31 гру, 2018 19:37
А Макс разве жил в голосухе?
Он же был на стадии покупка,частично в кредит,был на стадии "заказ дизайнерского ремонта за 3000 у.е.",а потом был на стадии снимаю,ибо жить с видом на кусты невозможно ,а потом был на стадии словить полтосик,когда мопы поцентральнее прибавили 50-100%!
Так что Уну не надо нас дурить,здороваться вы если и могли,то максимум несколько раз чисто теоретически)))
Всем желаю улучшить в новом году свои жилищные условия,или в отдельных случаях корректно отселить чадо,забетонироваться поглубже и подешевле в приличных локациях,продав своё с профитом,если была такая нужда,правда это в том случае,если есть ещё тяга к жизни,к слову сказать,что у многих на 5-м десятке все превращается в один жирный ПОХ)))
Додано: Пон 31 гру, 2018 20:08
Не надо манипулировать,у нас богатая страна,но управление отвратительное,перемог мало,скорее эти перемоги не от заслуг власти,а от их бездеятельности и невмешательства,просто до этих событий власть не добралась в своих желаниях оптимизировать и поиметь копеечку,мы превратились окончательно в аграрную окраину и поставщика рабсилы на мировой рынок,особенно сейчас "весело" пенсам у которых до 2000 грн справедливой прорывной пенсии,их реально сделали рабами с сегодняшними ценами с "оптимизацией" субсидий.
Я не говорю что всегда будет плохо,просто с основателем партии регионов я считаю,что важных пять лет потратили не понятно на что,мне например от Томоса ни жарко не холодно,думаю,что надо было просто воевать по-настоящему и всех агентов\сектантов московского патриархата банально выставить за двери ,а не объявлять бутафорские военные положения на пятом году всего этого позора,после отжатого Крыма и разграбленного Донбасса,липецкая фабрика это отдельная вишенка на торте,все эти Семочко,тендеры укрзализныци,мажоры в ДТП,отдельный разговор по борьбе с коррупцией,особенно порадовало расследование преступлений Майдана,список можно такой набрать,что любой японский политик уже давно сделал бы харакири,а не сообщал о решительных прорывах и каком-то особенном пути!
Но вам конечно по барабану,вы урвали свой сладкий шмат на обломках коммунизма,вас отец выгодно пристроил и растолковать что надо брать\подбирать и как выгодно это доить,образование вам не понадобилось,у вас есть деньги,вы властелин мира,гордыня просто на высшем уровне,а всех кто намекает даже на теоретическое крушение этого мирка вы ненавидите,для вас мы личные враги,это понятно,это уровень даже не Маслоу,а пересичного воспитателя детского сада,у ребёнка нельзя забирать мишку,он же без этого мишки никто и ничего не умеет,зато очень любит надувать щёки и учить всех как надо жить и главное РАБОТАТЬ
Желаю всем нам изменений в новом году,не важно даже с каким знаком,меня это болото условной брежневости 2014-2019 опустило на дно,я лично хочу изменений,мою зону комфорта уничтожил ваш идол,удачи,я надеюсь на перемены,мне много не терять,почти всё уже уничтожено решительными реформами,я 5-ть лет назад и представить не мог,как я теперь буду "богато" жить,кто бы сказал,я даже не заикался о никаких изменениях.
Так что всем профитов,кому в метрах,кому в прайсах на их углы,кому того,что он хочет и что ему лично позарез надобно!
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