Додано: Пон 31 гру, 2018 20:08

kingkongovets написав: somilitark написав: Как бы ни хотелось многим,но реальные доходы не растут,это косвенно видно по количеству новостроек,оно падает,новые закладываются достаточно пассивно с плановой сдачей через три и больше лет,плюс цены у застройщиков растут ,так называемая инфляция предложения,с удовольствием застройщики поставили бы по 400-500,но с одной стороны обороты и продажи падают,постоянные расходы остаются,растёт вся структура себестоимости,тупик,матрасы вытрусили,те кто собирал при восемь и дособирал в прошлые годы тоже не удел ибо отоварились за пару прошлых лет,без реального роста доходов кин(А) не будет,а текущие доходы не располагают к скирдованию,их едва хватает на прожитиё,если остаётся даже сотка другая зелени,то даже на единичку можно копить десятилетиями

Так что перспективы очень печальные,если уже со столицы начинают ехать на польши,то вообще печаль сумная...

А по госттату всё цветёт и пахнет,тем более машин на дороге тьма и на кассах километровые очереди))) Как бы ни хотелось многим,но реальные доходы не растут,это косвенно видно по количеству новостроек,оно падает,новые закладываются достаточно пассивно с плановой сдачей через три и больше лет,плюс цены у застройщиков растут ,так называемая инфляция предложения,с удовольствием застройщики поставили бы по 400-500,но с одной стороны обороты и продажи падают,постоянные расходы остаются,растёт вся структура себестоимости,тупик,матрасы вытрусили,те кто собирал при восемь и дособирал в прошлые годы тоже не удел ибо отоварились за пару прошлых лет,без реального роста доходов кин(А) не будет,а текущие доходы не располагают к скирдованию,их едва хватает на прожитиё,если остаётся даже сотка другая зелени,то даже на единичку можно копить десятилетиямиТак что перспективы очень печальные,если уже со столицы начинают ехать на польши,то вообще печаль сумная...А по госттату всё цветёт и пахнет,тем более машин на дороге тьма и на кассах километровые очереди)))







Не надо манипулировать,у нас богатая страна,но управление отвратительное,перемог мало,скорее эти перемоги не от заслуг власти,а от их бездеятельности и невмешательства,просто до этих событий власть не добралась в своих желаниях оптимизировать и поиметь копеечку,мы превратились окончательно в аграрную окраину и поставщика рабсилы на мировой рынок,особенно сейчас "весело" пенсам у которых до 2000 грн справедливой прорывной пенсии,их реально сделали рабами с сегодняшними ценами с "оптимизацией" субсидий.Я не говорю что всегда будет плохо,просто с основателем партии регионов я считаю,что важных пять лет потратили не понятно на что,мне например от Томоса ни жарко не холодно,думаю,что надо было просто воевать по-настоящему и всех агентов\сектантов московского патриархата банально выставить за двери ,а не объявлять бутафорские военные положения на пятом году всего этого позора,после отжатого Крыма и разграбленного Донбасса,липецкая фабрика это отдельная вишенка на торте,все эти Семочко,тендеры укрзализныци,мажоры в ДТП,отдельный разговор по борьбе с коррупцией,особенно порадовало расследование преступлений Майдана,список можно такой набрать,что любой японский политик уже давно сделал бы харакири,а не сообщал о решительных прорывах и каком-то особенном пути!Но вам конечно по барабану,вы урвали свой сладкий шмат на обломках коммунизма,вас отец выгодно пристроил и растолковать что надо брать\подбирать и как выгодно это доить,образование вам не понадобилось,у вас есть деньги,вы властелин мира,гордыня просто на высшем уровне,а всех кто намекает даже на теоретическое крушение этого мирка вы ненавидите,для вас мы личные враги,это понятно,это уровень даже не Маслоу,а пересичного воспитателя детского сада,у ребёнка нельзя забирать мишку,он же без этого мишки никто и ничего не умеет,зато очень любит надувать щёки и учить всех как надо жить и главное РАБОТАТЬЖелаю всем нам изменений в новом году,не важно даже с каким знаком,меня это болото условной брежневости 2014-2019 опустило на дно,я лично хочу изменений,мою зону комфорта уничтожил ваш идол,удачи,я надеюсь на перемены,мне много не терять,почти всё уже уничтожено решительными реформами,я 5-ть лет назад и представить не мог,как я теперь буду "богато" жить,кто бы сказал,я даже не заикался о никаких изменениях.Так что всем профитов,кому в метрах,кому в прайсах на их углы,кому того,что он хочет и что ему лично позарез надобно!