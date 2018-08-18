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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3164316531663167

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:
... хоч і в ПФ сплачую! 820гр

Та прямо герой
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:22

  Faceless написав:
Долярчик написав:
... хоч і в ПФ сплачую! 820гр

Та прямо герой

А когда будет накопительная система,а не позорный общак с минималкой в 1400,ведь Баксику больше не светит,а сколько платили пенсинных взносов все те,кто получает спецпенсии и которым отменят позорный порог в 12 или сколько там тысяч в месяц ,и они наконец-то получат свои обычные и естественно мегасправедливые 100 000 и больше???
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:29

  kingkongovets написав:
  Starikan написав:
И наконец, а как можно сейчас вообще этим людям помочь? Удесятерить им пенсии и зарплаты?


платить больше в пенсионный фонд, других вариантов нет


А кто ж нам тогда заплатит в свое время с такой демографией? Вопрос риторический, и так понятно, что бангладешец или украинский нигериец :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

to somilitark

Ирония, в связи с вашим предудущим постом...

А вы разве не смогли открыть 300+ новых магазинов и получить много миллионов дивидентов?
Странно, у нас же все процедуры упростили и вообще не проблема бабло косить? И везде все растет и пахнет, и супермаркеты забиты.
Даже в АТБ на Отрадном сложно войти и все тарят полные тележки, товар на полки не успевают выставлять :) Видимо поперло :)
change_pm
 
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