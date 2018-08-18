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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3165316631673168>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:
... хоч і в ПФ сплачую! 820гр

Та прямо герой
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:22

  Faceless написав:
Долярчик написав:
... хоч і в ПФ сплачую! 820гр

Та прямо герой

А когда будет накопительная система,а не позорный общак с минималкой в 1400,ведь Баксику больше не светит,а сколько платили пенсинных взносов все те,кто получает спецпенсии и которым отменят позорный порог в 12 или сколько там тысяч в месяц ,и они наконец-то получат свои обычные и естественно мегасправедливые 100 000 и больше???
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:29

  kingkongovets написав:
  Starikan написав:
И наконец, а как можно сейчас вообще этим людям помочь? Удесятерить им пенсии и зарплаты?


платить больше в пенсионный фонд, других вариантов нет


А кто ж нам тогда заплатит в свое время с такой демографией? Вопрос риторический, и так понятно, что бангладешец или украинский нигериец :)
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

to somilitark

Ирония, в связи с вашим предудущим постом...

А вы разве не смогли открыть 300+ новых магазинов и получить много миллионов дивидентов?
Странно, у нас же все процедуры упростили и вообще не проблема бабло косить? И везде все растет и пахнет, и супермаркеты забиты.
Даже в АТБ на Отрадном сложно войти и все тарят полные тележки, товар на полки не успевают выставлять :) Видимо поперло :)
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ECA International: Київ - у ТОП-10 міст Європи

Что можно снять в Женеве за – $4555?,
и что в Киеве - за $3402?
В Женеве это будет просто приличная квартира, в Киеве же эксклюзивные апартаменты.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 21:47

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Интересно, во сколько сегодня на этой ветке будет написано последнее сообщение? И во сколько завтра - первое.

Боитесь тут самим отжигать на НГ?
Уня точно будет,поговорите по душам,может в басик предложит,познакомитесь наконец-то поближе :)

Я вообще одиночества боюсь. И старости. И только Унуноктий предложил выход: квартира в Киеве как личный пенсионный фонд. В бассейн не пойду - боюсь микробов.

Купатися чи не купупатися. Питання ці за...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:,забетонироваться поглубже и подешевле

ще один цоколь?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:04

  flyman написав:
  somilitark написав:,забетонироваться поглубже и подешевле

ще один цоколь?

Это рынок и свободное мышление,если вы считаете,что так надо,то пусть будет так,как вы хотите!

а получилось как будто пожелание именно вам,забавно,но из песни слов не выкинешь)))
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:15

Оружие возмездия

http://worldcrisis.ru/crisis/3231900
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:18

  flyman написав:
  somilitark написав:,забетонироваться поглубже и подешевле

ще один цоколь?

Бери погреб!
Всех с наступающим.
Востаннє редагувалось hume в Пон 31 гру, 2018 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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