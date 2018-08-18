Долярчик написав:
... хоч і в ПФ сплачую! 820гр
Та прямо герой
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 гру, 2018 20:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та прямо герой
Додано: Пон 31 гру, 2018 20:22
А когда будет накопительная система,а не позорный общак с минималкой в 1400,ведь Баксику больше не светит,а сколько платили пенсинных взносов все те,кто получает спецпенсии и которым отменят позорный порог в 12 или сколько там тысяч в месяц ,и они наконец-то получат свои обычные и естественно мегасправедливые 100 000 и больше???
Додано: Пон 31 гру, 2018 20:29
А кто ж нам тогда заплатит в свое время с такой демографией? Вопрос риторический, и так понятно, что бангладешец или украинский нигериец
Додано: Пон 31 гру, 2018 20:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
to somilitark
Ирония, в связи с вашим предудущим постом...
А вы разве не смогли открыть 300+ новых магазинов и получить много миллионов дивидентов?
Странно, у нас же все процедуры упростили и вообще не проблема бабло косить? И везде все растет и пахнет, и супермаркеты забиты.
Даже в АТБ на Отрадном сложно войти и все тарят полные тележки, товар на полки не успевают выставлять Видимо поперло
Додано: Пон 31 гру, 2018 21:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 31 гру, 2018 21:47
Купатися чи не купупатися. Питання ці за...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 31 гру, 2018 21:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:04
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:15
Оружие возмездия
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:18
Бери погреб!
Всех с наступающим.
Востаннє редагувалось hume в Пон 31 гру, 2018 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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