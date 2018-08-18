Некоторые домохозяйки сходят с ума по своему, у кого едет крыша с психологией, у кого с пластикой, кто на йоге сыроедение и буддизме сходит с ума
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Додано: Пон 31 гру, 2018 22:19
Некоторые домохозяйки сходят с ума по своему, у кого едет крыша с психологией, у кого с пластикой, кто на йоге сыроедение и буддизме сходит с ума
Живите своим умом!
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:41
я подумав що це фейк
нє родісь красівой, а вийді замуж за кібєрбєзопаста всія Русі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Побажаю вам всім тут добра! - будьте добрішшими!!!
... а все решта у вас і так є
З прийдешнім Новим роком!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:25
Всех с наступающим, верьте в себя, добивайтесь успехов в начинаниях и радуйтесь жизни!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 01 січ, 2019 00:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уже 6 место
Додано: Вів 01 січ, 2019 01:17
Порадовали бы пожилого человека - включили бы ОРТ. Там сейчас сплошные песни и никакой политики, можно перетерпеть.
Смотрел 1+1.
Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.
Додано: Вів 01 січ, 2019 01:24
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
похоже идиотов в украине больше, чем я думал(
с новым годом, кстате
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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