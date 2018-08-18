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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3165316631673168

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:19

  UA написав:http://worldcrisis.ru/crisis/3231900

Некоторые домохозяйки сходят с ума по своему, у кого едет крыша с психологией, у кого с пластикой, кто на йоге сыроедение и буддизме сходит с ума :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:41

  zzzzzz написав:
  UA написав:http://worldcrisis.ru/crisis/3231900

Некоторые домохозяйки сходят с ума по своему, у кого едет крыша с психологией, у кого с пластикой, кто на йоге сыроедение и буддизме сходит с ума :mrgreen:

я подумав що це фейк

нє родісь красівой, а вийді замуж за кібєрбєзопаста всія Русі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Побажаю вам всім тут добра! - будьте добрішшими!!!
... а все решта у вас і так є :)
З прийдешнім Новим роком!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:25

Всех с наступающим, верьте в себя, добивайтесь успехов в начинаниях и радуйтесь жизни!
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 00:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:17

  airmax78 написав:Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.

Порадовали бы пожилого человека - включили бы ОРТ. Там сейчас сплошные песни и никакой политики, можно перетерпеть.
Смотрел 1+1.
Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:24

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

похоже идиотов в украине больше, чем я думал(
с новым годом, кстате

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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