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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3166316731683169>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:19

  UA написав:http://worldcrisis.ru/crisis/3231900

Некоторые домохозяйки сходят с ума по своему, у кого едет крыша с психологией, у кого с пластикой, кто на йоге сыроедение и буддизме сходит с ума :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 22:41

  zzzzzz написав:
  UA написав:http://worldcrisis.ru/crisis/3231900

Некоторые домохозяйки сходят с ума по своему, у кого едет крыша с психологией, у кого с пластикой, кто на йоге сыроедение и буддизме сходит с ума :mrgreen:

я подумав що це фейк

нє родісь красівой, а вийді замуж за кібєрбєзопаста всія Русі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Побажаю вам всім тут добра! - будьте добрішшими!!!
... а все решта у вас і так є :)
З прийдешнім Новим роком!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 23:25

Всех с наступающим, верьте в себя, добивайтесь успехов в начинаниях и радуйтесь жизни!
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 00:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:17

  airmax78 написав:Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.

Порадовали бы пожилого человека - включили бы ОРТ. Там сейчас сплошные песни и никакой политики, можно перетерпеть.
Смотрел 1+1.
Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:24

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

похоже идиотов в украине больше, чем я думал(
с новым годом, кстате

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 01:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:похоже идиотов в украине больше, чем я думал(
с новым годом, кстате

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Пока тебя не было то ни одного не было.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:25

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
kingkongovets написав:похоже идиотов в украине больше, чем я думал(
с новым годом, кстате

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Пока тебя не было то ни одного не было.


я помню как во время померанчевого майдана журнашлюхи с плюсов стояли на коленях с раскрытыми ртами, готовые сосать всем, шоп их простили, когда поняли шо лоханулись и стали не под те флаги
соседом моих родителей тогда был мелкий *** костя грубич из их цеха и я помню как он жидко обосрался, встретив меня, замотанного в померанчевые фенечки возле лифта
готовься, перенимай опыт, скоро такое же ждет тебя, чмо
карма не ошибается
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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