Некоторые домохозяйки сходят с ума по своему, у кого едет крыша с психологией, у кого с пластикой, кто на йоге сыроедение и буддизме сходит с ума
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Додано: Пон 31 гру, 2018 22:19
Некоторые домохозяйки сходят с ума по своему, у кого едет крыша с психологией, у кого с пластикой, кто на йоге сыроедение и буддизме сходит с ума
Живите своим умом!
Додано: Пон 31 гру, 2018 22:41
я подумав що це фейк
нє родісь красівой, а вийді замуж за кібєрбєзопаста всія Русі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Побажаю вам всім тут добра! - будьте добрішшими!!!
... а все решта у вас і так є
З прийдешнім Новим роком!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 31 гру, 2018 23:25
Всех с наступающим, верьте в себя, добивайтесь успехов в начинаниях и радуйтесь жизни!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 01 січ, 2019 00:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Уже 6 место
Додано: Вів 01 січ, 2019 01:17
Порадовали бы пожилого человека - включили бы ОРТ. Там сейчас сплошные песни и никакой политики, можно перетерпеть.
Смотрел 1+1.
Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.
Додано: Вів 01 січ, 2019 01:24
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
похоже идиотов в украине больше, чем я думал(
с новым годом, кстате
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 01 січ, 2019 01:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пока тебя не было то ни одного не было.
Додано: Вів 01 січ, 2019 02:25
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я помню как во время померанчевого майдана журнашлюхи с плюсов стояли на коленях с раскрытыми ртами, готовые сосать всем, шоп их простили, когда поняли шо лоханулись и стали не под те флаги
соседом моих родителей тогда был мелкий *** костя грубич из их цеха и я помню как он жидко обосрался, встретив меня, замотанного в померанчевые фенечки возле лифта
готовься, перенимай опыт, скоро такое же ждет тебя, чмо
карма не ошибается
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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