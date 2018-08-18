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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3166316731683169

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:28

  antey1969 написав:Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.

Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:41

  hume написав:
  antey1969 написав:Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.

Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.

Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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