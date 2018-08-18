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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 січ, 2019 02:28
antey1969 написав:
Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.
Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.
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hume
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Додано: Вів 01 січ, 2019 02:41
hume написав: antey1969 написав:
Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.
Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.
Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 01 січ, 2019 08:39
trololo написав:
Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.
Нет, это говорит о том, что реальной власти у Пети совсем не осталось
В игноре Kart, Sommer
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shapo
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Додано: Вів 01 січ, 2019 09:05
UA написав: kingkongovets написав:
ECA International: Київ - у ТОП-10 міст Європи
Что можно снять в Женеве за – $4555?,
и что в Киеве - за $3402?
В Женеве это будет просто приличная квартира, в Киеве же эксклюзивные апартаменты.
Сравнили Женеву с городом грязи.
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BIGor
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Додано: Вів 01 січ, 2019 10:09
shapo написав: trololo написав:
Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.
Нет, это говорит о том, что реальной власти у Пети совсем не осталось
Кому выступать в 12 ночи ничем не регламентировано
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Оранжевый-хит сезона
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