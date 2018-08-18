Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 січ, 2019 02:28
Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.
Додано: Вів 01 січ, 2019 02:41
Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 01 січ, 2019 08:39
Нет, это говорит о том, что реальной власти у Пети совсем не осталось
В игноре Kart, Sommer
Додано: Вів 01 січ, 2019 09:05
Додано: Вів 01 січ, 2019 10:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 01 січ, 2019 10:58
Заява колективу "Студії "1+1"
Канал "1+1" відновлює повноцінне інформаційне та суспільно-політичне мовлення. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за упередженість інформації, яку досі поширював канал під тиском і за директивами різних політичних сил. Нинішнє протистояння у суспільстві змушує нас чітко виголосити принципи своєї подальшої роботи. Відсьогодні за зміст телевізійного продукту відповідає лише колектив і менеджмент "Студії "1+1". Ми гарантуємо, що будь-яка інформація, поширена нашим каналом, буде повною і неупередженою відповідно до професійних стандартів журналістики. В ефірі "1+1" будуть висвітлюватися всі значущі події в Україні та за її межами і надаватися рівні можливості для висловлення своєї позиції всім учасникам суспільно-політичного життя. Ці принципи будуть дотримані, доки канал існуватиме в ефірі.
забыли уже? декабрь 2004го
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 01 січ, 2019 11:14
kingkongovets ну чего ты ноешь, смотри себе прямой
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Вів 01 січ, 2019 11:29
я лишь освежаю память копрофагов и любителей дешевых шлюх
смачного, не отвлекаю)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 01 січ, 2019 11:36
тебя такое только порохоботы всерьез воспринимают, освежай им память дальше.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Вів 01 січ, 2019 11:36
Бред. Что он должен за клоунами бегать? Или забрать у Бени плюсы?
главное оружие рашистов - ложь
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