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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31673168316931703171>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:28

  antey1969 написав:Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.

Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 02:41

  hume написав:
  antey1969 написав:Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.

Думал мне привидилось, ан нет, всё таки так и было. Гаранта задвинули за полночь.

Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 08:39

  trololo написав:Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.


Нет, это говорит о том, что реальной власти у Пети совсем не осталось
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 09:05

  UA написав:
  kingkongovets написав:ECA International: Київ - у ТОП-10 міст Європи

Что можно снять в Женеве за – $4555?,
и что в Киеве - за $3402?
В Женеве это будет просто приличная квартира, в Киеве же эксклюзивные апартаменты.

Сравнили Женеву с городом грязи.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

shapo написав:
  trololo написав:Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.


Нет, это говорит о том, что реальной власти у Пети совсем не осталось
Кому выступать в 12 ночи ничем не регламентировано
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 10:58

Заява колективу "Студії "1+1"
Канал "1+1" відновлює повноцінне інформаційне та суспільно-політичне мовлення. Ми усвідомлюємо свою відповідальність за упередженість інформації, яку досі поширював канал під тиском і за директивами різних політичних сил. Нинішнє протистояння у суспільстві змушує нас чітко виголосити принципи своєї подальшої роботи. Відсьогодні за зміст телевізійного продукту відповідає лише колектив і менеджмент "Студії "1+1". Ми гарантуємо, що будь-яка інформація, поширена нашим каналом, буде повною і неупередженою відповідно до професійних стандартів журналістики. В ефірі "1+1" будуть висвітлюватися всі значущі події в Україні та за її межами і надаватися рівні можливості для висловлення своєї позиції всім учасникам суспільно-політичного життя. Ці принципи будуть дотримані, доки канал існуватиме в ефірі.

забыли уже? декабрь 2004го
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:14

kingkongovets ну чего ты ноешь, смотри себе прямой
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:29

  ребе Нок написав:kingkongovets ну чего ты ноешь, смотри себе прямой


я лишь освежаю память копрофагов и любителей дешевых шлюх
смачного, не отвлекаю)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:36

  kingkongovets написав:
  ребе Нок написав:kingkongovets ну чего ты ноешь, смотри себе прямой


я лишь освежаю память копрофагов и любителей дешевых шлюх
смачного, не отвлекаю)

тебя такое только порохоботы всерьез воспринимают, освежай им память дальше.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:36

  shapo написав:
  trololo написав:Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.


Нет, это говорит о том, что реальной власти у Пети совсем не осталось


Бред. Что он должен за клоунами бегать? Или забрать у Бени плюсы?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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