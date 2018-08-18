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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 січ, 2019 11:40
trololo написав: shapo написав: trololo написав:
Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.
Нет, это говорит о том, что реальной власти у Пети совсем не осталось
Бред. Что он должен за клоунами бегать? Или забрать у Бени плюсы?
пытался забрать, два месяца пытался...
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:42
[quote="4541973:Оранжевый-хит сезона"
пытался забрать, два месяца пытался...[/quote]
Да ты шо. Целых два месяца. Укрнафту отжал, приват отдал, а плюс не смог . Наверное не сильно то и надо было
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:43
Уня надеюсь ты после выборов свалишь с форума в позоре как трибека
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:45
trololo написав:
Уня надеюсь ты после выборов свалишь с форума в позоре как трибека
животное, ты вообще кто здесь?
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:47
antey1969 написав:
Смотрел 1+1.
Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.
Были бы действительно рейтинги аховые, не поступали бы как клоуны.
Вам нужен президент-клоун ? мне нет
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:49
kingkongovets написав: ребе Нок написав:kingkongovets
ну чего ты ноешь, смотри себе прямой
я лишь освежаю память копрофагов и любителей дешевых шлюх
смачного, не отвлекаю)
зашел на валютную ветку,там еще больше невменяемых.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:51
Оранжевый-хит сезона написав: trololo написав:
Уня надеюсь ты после выборов свалишь с форума в позоре как трибека
животное, ты вообще кто здесь?
Прихожу чисто поржать как ты делаешь прогноз, обсираешься, и ходишь с полными штанами с гордым видом. И так годами.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:56
Частный канал рыночные условия.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:57
Чувствуется у кого-то сегодня тяжелое похмелье.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:58
... а ви нічо так рік почали....
- краще, нехай в мене буде "веселий" президент, ніж отакі озлоблені одне на одного, як тут сидять писаки....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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