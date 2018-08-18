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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3168316931703171>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:40

  trololo написав:
  shapo написав:
  trololo написав:Только причем тут рейтинги. Беня решил повыпендриваться.


Нет, это говорит о том, что реальной власти у Пети совсем не осталось


Бред. Что он должен за клоунами бегать? Или забрать у Бени плюсы?

пытался забрать, два месяца пытался...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:42

[quote="4541973:Оранжевый-хит сезона"
пытался забрать, два месяца пытался...[/quote]

Да ты шо. Целых два месяца. Укрнафту отжал, приват отдал, а плюс не смог . Наверное не сильно то и надо было
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:43

Уня надеюсь ты после выборов свалишь с форума в позоре как трибека
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:45

  trololo написав:Уня надеюсь ты после выборов свалишь с форума в позоре как трибека

животное, ты вообще кто здесь?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:47

  antey1969 написав:Смотрел 1+1.
Улыбнуло - вместо Гаранта приветствовал Зеленский, а Петино обращение задвинули аккурат после боя часов. Год назад подобных вольностей себе не позволяли. Похоже, действительно, рейтинги Порошенко совсем аховые.

Были бы действительно рейтинги аховые, не поступали бы как клоуны.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:49

  kingkongovets написав:
  ребе Нок написав:kingkongovets ну чего ты ноешь, смотри себе прямой


я лишь освежаю память копрофагов и любителей дешевых шлюх
смачного, не отвлекаю)
зашел на валютную ветку,там еще больше невменяемых.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:51

  Оранжевый-хит сезона написав:
  trololo написав:Уня надеюсь ты после выборов свалишь с форума в позоре как трибека

животное, ты вообще кто здесь?


Прихожу чисто поржать как ты делаешь прогноз, обсираешься, и ходишь с полными штанами с гордым видом. И так годами.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:56

Частный канал рыночные условия.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:57

Чувствуется у кого-то сегодня тяжелое похмелье.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... а ви нічо так рік почали.... :)
- краще, нехай в мене буде "веселий" президент, ніж отакі озлоблені одне на одного, як тут сидять писаки....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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