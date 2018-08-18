Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.
Не - центральный сегодня "5-ый". На моем ТВ №66 Интер конечно нудьга но - Лорак и Повалий понравились:) Они и на ОРТ были
Ну ок, за Юлю, вроде, никто здесь не собирается голосовать. А что, в самом деле есть кто-то, кто готов проголосовать за Голобородько? В трезвом уме вот так взять и проголосовать за персонажа из юмористического шоу, натянутого на руку Бени?
airmax78 написав:Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.
Не - центральный сегодня "5-ый". На моем ТВ №66 Интер конечно нудьга но - Лорак и Повалий понравились:) Они и на ОРТ были
Я не выдержал на 4м часу - переключил. Так ни одного слова, ни одной песни на украинском и не прозвучало. Охренеть. Удалил интер из списка программ.
airmax78 написав:Ну ок, за Юлю, вроде, никто здесь не собирается голосовать. А что, в самом деле есть кто-то, кто готов проголосовать за Голобородько? В трезвом уме вот так взять и проголосовать за персонажа из юмористического шоу, натянутого на руку Бени?
Что-бы выпить вечером с оливье - есть(мне) пиво, вино, мартини, коньяк, виски? А??? А вы шо будете?
airmax78 написав:Ну ок, за Юлю, вроде, никто здесь не собирается голосовать. А что, в самом деле есть кто-то, кто готов проголосовать за Голобородько? В трезвом уме вот так взять и проголосовать за персонажа из юмористического шоу, натянутого на руку Бени?
airmax78 написав:Ну ок, за Юлю, вроде, никто здесь не собирается голосовать. А что, в самом деле есть кто-то, кто готов проголосовать за Голобородько? В трезвом уме вот так взять и проголосовать за персонажа из юмористического шоу, натянутого на руку Бени?
да мы в твоих умственных способностях давно не сомневаемся)
зы: вообще я еще с первого майдана убедился, шо это конфликт не идеологий, а идиотов с разумными людьми идиотами очень легко манипулировать, шо мы в частности сейчас и наблюдаем и в чем кремлевская пропаганда достигла таких успехов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.