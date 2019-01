Додано: Вів 01 січ, 2019 12:23

Долярчик написав: airmax78 написав: Ну ок, за Юлю, вроде, никто здесь не собирается голосовать. А что, в самом деле есть кто-то, кто готов проголосовать за Голобородько? В трезвом уме вот так взять и проголосовать за персонажа из юмористического шоу, натянутого на руку Бени? Ну ок, за Юлю, вроде, никто здесь не собирается голосовать. А что, в самом деле есть кто-то, кто готов проголосовать за Голобородько? В трезвом уме вот так взять и проголосовать за персонажа из юмористического шоу, натянутого на руку Бени?

Я вже три роки хочу, щоб він очолив нашу країну і вжучив/посадив не один десяток депутатів/суддів/прокурорів!

https://youtu.be/FyzEBu-iY5k Я вже три роки хочу, щоб він очолив нашу країну і вжучив/посадив не один десяток депутатів/суддів/прокурорів!



да мы в твоих умственных способностях давно не сомневаемся)



зы: вообще я еще с первого майдана убедился, шо это конфликт не идеологий, а идиотов с разумными людьми

идиотами очень легко манипулировать, шо мы в частности сейчас и наблюдаем и в чем кремлевская пропаганда достигла таких успехов да мы в твоих умственных способностях давно не сомневаемся)зы: вообще я еще с первого майдана убедился, шо это конфликт не идеологий, а идиотов с разумными людьмиидиотами очень легко манипулировать, шо мы в частности сейчас и наблюдаем и в чем кремлевская пропаганда достигла таких успехов

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.