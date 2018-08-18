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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3168316931703171

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:58

  airmax78 написав:Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.


Не - центральный сегодня "5-ый". На моем ТВ №66 :shock: Интер конечно нудьга но - Лорак и Повалий понравились:) Они и на ОРТ были :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:08

Ну ок, за Юлю, вроде, никто здесь не собирается голосовать. А что, в самом деле есть кто-то, кто готов проголосовать за Голобородько? В трезвом уме вот так взять и проголосовать за персонажа из юмористического шоу, натянутого на руку Бени?
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:13

  airmax78 написав:Чувствуется у кого-то сегодня тяжелое похмелье.

old school Прохожий, Первый и ККц по старой традиции бухали до рыганины
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:15

  moniks написав:
  airmax78 написав:Встречаем НГ с мамой. Вынужден смотреть Интер. Это ПЦ. Я бы не удивился если бы в углу экрана увидел логотипчик типа НТВ или РТР. Ведут на русском, все песни на русском, исполнители, типа, украинские. Досмотрю до конца из спортивного интереса: будет ли хоть одна песня на украинском. Сцуко, центральный телеканал в Украине.


Не - центральный сегодня "5-ый". На моем ТВ №66 :shock: Интер конечно нудьга но - Лорак и Повалий понравились:) Они и на ОРТ были :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я не выдержал на 4м часу - переключил. Так ни одного слова, ни одной песни на украинском и не прозвучало. Охренеть. Удалил интер из списка программ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:15

  airmax78 написав:Ну ок, за Юлю, вроде, никто здесь не собирается голосовать. А что, в самом деле есть кто-то, кто готов проголосовать за Голобородько? В трезвом уме вот так взять и проголосовать за персонажа из юмористического шоу, натянутого на руку Бени?


Что-бы выпить вечером с оливье - есть(мне) пиво, вино, мартини, коньяк, виски? А??? А вы шо будете? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:16

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Чувствуется у кого-то сегодня тяжелое похмелье.

old school Прохожий, Первый и ККц по старой традиции бухали до рыганины

Вообще-то я не их имел в виду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:19

  airmax78 написав:Ну ок, за Юлю, вроде, никто здесь не собирается голосовать. А что, в самом деле есть кто-то, кто готов проголосовать за Голобородько? В трезвом уме вот так взять и проголосовать за персонажа из юмористического шоу, натянутого на руку Бени?

Я вже три роки хочу, щоб він очолив нашу країну і вжучив/посадив не один десяток депутатів/суддів/прокурорів!
https://youtu.be/FyzEBu-iY5k
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:23

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Ну ок, за Юлю, вроде, никто здесь не собирается голосовать. А что, в самом деле есть кто-то, кто готов проголосовать за Голобородько? В трезвом уме вот так взять и проголосовать за персонажа из юмористического шоу, натянутого на руку Бени?

Я вже три роки хочу, щоб він очолив нашу країну і вжучив/посадив не один десяток депутатів/суддів/прокурорів!
https://youtu.be/FyzEBu-iY5k


да мы в твоих умственных способностях давно не сомневаемся)

зы: вообще я еще с первого майдана убедился, шо это конфликт не идеологий, а идиотов с разумными людьми
идиотами очень легко манипулировать, шо мы в частности сейчас и наблюдаем и в чем кремлевская пропаганда достигла таких успехов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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