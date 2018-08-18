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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3169317031713172>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:00

  Frant написав:Як би там не було, проте на даний момент альтернативи Порошенку - немає.

ще один камінгаут!!!
а как дисал...

Франт, очнись, це не СРСР і це не Льоня ...
Востаннє редагувалось flyman в Вів 01 січ, 2019 13:01, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:01

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Ну ок, за Юлю, вроде, никто здесь не собирается голосовать. А что, в самом деле есть кто-то, кто готов проголосовать за Голобородько? В трезвом уме вот так взять и проголосовать за персонажа из юмористического шоу, натянутого на руку Бени?

Я вже три роки хочу, щоб він очолив нашу країну і вжучив/посадив не один десяток депутатів/суддів/прокурорів!
https://youtu.be/FyzEBu-iY5k

Продай йому велосипед, їдіот.
Навіть не розумієш, що вжучить він простаків типу Долярчика чи любителя підвалів.

Зеленський, Жулька - то агенти Путіна. Або ж продажні, продажні популісти і брехунці
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:05

  Frant написав:Як би там не було, проте на даний момент альтернативи Порошенку - немає.


Але ж вже є розуміння, що Пєтя не прохідний? Чуйка щось каже?
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Забавно, конечно: у Франта, топящего за все пропало, включилось чувство самосохранения. А у Долярчика, который только что осуществил свою мечту, оно на радостях полностью атрофировалось.
Долярчик, ты же больше не люмпен, тебе есть что терять. Или ты думаешь, что цена на квартиру во Львове выросла сама собой или потому что ты такой умный?
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 01 січ, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:06

  airmax78 написав:Вот как можно Долярчику давать право голоса? Кстати 92 летняя бабушка моей жены собирается голосовать "только за Зеленского". Последнюю книгу прочитала 70 лет назад.

взял бы жену еврейку, не пришлось бы краснеть за родственников....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:11

из уни сегодня какое то особо зловонное дерьмище хлещет, фу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:13

  airmax78 написав:Вот как можно Долярчику давать право голоса? Кстати 92 летняя бабушка моей жены собирается голосовать "только за Зеленского". Последнюю книгу прочитала 70 лет назад.

и это пишет тот кто вчера за кольчугу фонтанировал. ты бы сам хоть разобрался кто что сколько и для чего купил.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:19

  kingkongovets написав:
  ребе Нок написав:kingkongovets ну чего ты ноешь, смотри себе прямой


я лишь освежаю память копрофагов и любителей дешевых шлюх
смачного, не отвлекаю)

А шо - на Интере была сплошная Лорак, Повалий и Брёжнева??? :mrgreen:
Двух крайних можно было б вдуть, и даже сейчас после херургов :mrgreen:
Кстати, Кинг, была у меня возможность Каролине присунуть неглубоко в 2002м на Пайповском пинчуковском корпоративе, и она була в захватi вiд мене, Фалёса, с..ка усы свои везде втыкал :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:31

  kingkongovets написав:из уни сегодня какое то особо зловонное дерьмище хлещет, фу

Просто он с НГ сдал арабам квартиру уже без оральных ласок. А чисто как ишачок у них, чурок, перед женитьбой :mrgreen: , буквой ГЮ стал - и арабам дорого сдал :mrgreen:
Дороже чем Натаха свой стояк понаехам, но ненамного :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:41

  kingkongovets написав:из уни сегодня какое то особо зловонное дерьмище хлещет, фу
а франт,шо удивительно, сегодня голос разума.))
dimson
 
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