Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Як би там не було, проте на даний момент альтернативи Порошенку - немає.
ще один камінгаут!!! а как дисал...
Франт, очнись, це не СРСР і це не Льоня ...
Востаннє редагувалось flyman в Вів 01 січ, 2019 13:01, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Ну ок, за Юлю, вроде, никто здесь не собирается голосовать. А что, в самом деле есть кто-то, кто готов проголосовать за Голобородько? В трезвом уме вот так взять и проголосовать за персонажа из юмористического шоу, натянутого на руку Бени?
Забавно, конечно: у Франта, топящего за все пропало, включилось чувство самосохранения. А у Долярчика, который только что осуществил свою мечту, оно на радостях полностью атрофировалось. Долярчик, ты же больше не люмпен, тебе есть что терять. Или ты думаешь, что цена на квартиру во Львове выросла сама собой или потому что ты такой умный?
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 01 січ, 2019 13:07, всього редагувалось 1 раз.
ребе Нок написав:kingkongovets ну чего ты ноешь, смотри себе прямой
я лишь освежаю память копрофагов и любителей дешевых шлюх смачного, не отвлекаю)
А шо - на Интере была сплошная Лорак, Повалий и Брёжнева??? Двух крайних можно было б вдуть, и даже сейчас после херургов Кстати, Кинг, была у меня возможность Каролине присунуть неглубоко в 2002м на Пайповском пинчуковском корпоративе, и она була в захватi вiд мене, Фалёса, с..ка усы свои везде втыкал