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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3169317031713172

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1277
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
41
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1277
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:43

  dimson написав:
  kingkongovets написав:из уни сегодня какое то особо зловонное дерьмище хлещет, фу
а франт,шо удивительно, сегодня голос разума.))


сам в шоке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:43

  Долярчик написав:... а ви нічо так рік почали.... :)
- краще, нехай в мене буде "веселий" президент, ніж отакі озлоблені одне на одного, як тут сидять писаки....

Я з Долярчиком повністью згоден. Зеленський так і Зеленський. Гірше вже точно не буде.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:45

  kingkongovets написав:
  dimson написав:
  kingkongovets написав:из уни сегодня какое то особо зловонное дерьмище хлещет, фу
а франт,шо удивительно, сегодня голос разума.))


сам в шоке)


"Если Зеленский станет президентом, то для него все закончится политической катастрофой"

https://uainfo.org/blognews/1546342228- ... itsya.html

Зеленский оказался человеком необычайно амбициозным, возможно даже болезненно амбициозным. Вся это затея с сериалом "Слуга народа" с последующим походом в политику это, конечно, фарс, причем фарс циничный с использованием художественного образа своего киногероя. И как всякий фарс в политике, он закончиться для Зеленского, и стоящего за ним Коломойского, плачевно. Сейчас оба лицедея не могут в это поверить, – ведь так все хорошо складывается, рейтинг растет как на дрожажах, народ жаждет воплощения на практике киношной сказки, – но как известно, люди внутри системы не в состоянии осознать условий при которых, наступает катастрофа системы. Также не осознает этого сейчас и Зеленский.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:49

  Frant написав:"Если Зеленский станет президентом, то для него все закончится политической катастрофой"

https://uainfo.org/blognews/1546342228- ... itsya.html

Франт, зачем по кремлевским мусорным сайтам роешься?
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BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:56

  Frant написав:"Если Зеленский станет президентом, то для него все закончится политической катастрофой"

https://uainfo.org/blognews/1546342228- ... itsya.html


Уже полились тонны дерьма :roll: Еще спойте знаменитое Выборы,выборы,все кандидаты п.
:D Понятно кроме моего любимого кандидата. :roll: Какая катастрофа может быть для Зеленского,будет также руководить 95 кварталом. Катастрофа будет для Тимошенко,она живет только в политике,для Порошенко тоже катастрофа,на папередников у нас всех уголовных собак вешают,традиция такая :roll:
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