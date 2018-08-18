сам в шоке)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:43
сам в шоке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:43
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:45
"Если Зеленский станет президентом, то для него все закончится политической катастрофой"
Зеленский оказался человеком необычайно амбициозным, возможно даже болезненно амбициозным. Вся это затея с сериалом "Слуга народа" с последующим походом в политику это, конечно, фарс, причем фарс циничный с использованием художественного образа своего киногероя. И как всякий фарс в политике, он закончиться для Зеленского, и стоящего за ним Коломойского, плачевно. Сейчас оба лицедея не могут в это поверить, – ведь так все хорошо складывается, рейтинг растет как на дрожажах, народ жаждет воплощения на практике киношной сказки, – но как известно, люди внутри системы не в состоянии осознать условий при которых, наступает катастрофа системы. Также не осознает этого сейчас и Зеленский.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:49
Франт, зачем по кремлевским мусорным сайтам роешься?
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:56
Уже полились тонны дерьма Еще спойте знаменитое Выборы,выборы,все кандидаты п.
Понятно кроме моего любимого кандидата. Какая катастрофа может быть для Зеленского,будет также руководить 95 кварталом. Катастрофа будет для Тимошенко,она живет только в политике,для Порошенко тоже катастрофа,на папередников у нас всех уголовных собак вешают,традиция такая
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