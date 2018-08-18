взял бы жену еврейку, не пришлось бы краснеть за родственников....
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:06
Додано: Вів 01 січ, 2019 13:43
сам в шоке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...а я щось це пропустив, що будуть ще різні ЦІКАВІ інтерв'ю!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:31
Скажем так, как бы на президенда находящегося в пьяном угаре смотреть тоже не комильфо, все телеканалы пытаются тереть, но не получается. За комика голосовать не намерен, это пока, а дальше будет видно.
Есть история про некоего спортсмена, который на кураже стал мэром, и оказалось, что в городе за 20 предыдущих лет, которым управляли за это время "умнейшие" люди, не было сделано абсолютно ничего, что "отбитый" боксёр без команды смог за неполных 5. Всё познаётся в сравнении, жаль только, что огромные еврейские уши торчат за клоуном.
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:41
огласітє спісок, підказка, можна начать с метро і мостів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
|