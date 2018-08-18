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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3168316931703171

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1278
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
42
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1278
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:06

  airmax78 написав:Вот как можно Долярчику давать право голоса? Кстати 92 летняя бабушка моей жены собирается голосовать "только за Зеленского". Последнюю книгу прочитала 70 лет назад.

взял бы жену еврейку, не пришлось бы краснеть за родственников....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:43

  dimson написав:
  kingkongovets написав:из уни сегодня какое то особо зловонное дерьмище хлещет, фу
а франт,шо удивительно, сегодня голос разума.))


сам в шоке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...а я щось це пропустив, що будуть ще різні ЦІКАВІ інтерв'ю!
https://youtu.be/C_vJlFY3ELU
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:31

  pesikot написав:Вам нужен президент-клоун ? мне нет

Скажем так, как бы на президенда находящегося в пьяном угаре смотреть тоже не комильфо, все телеканалы пытаются тереть, но не получается. За комика голосовать не намерен, это пока, а дальше будет видно.

Есть история про некоего спортсмена, который на кураже стал мэром, и оказалось, что в городе за 20 предыдущих лет, которым управляли за это время "умнейшие" люди, не было сделано абсолютно ничего, что "отбитый" боксёр без команды смог за неполных 5. Всё познаётся в сравнении, жаль только, что огромные еврейские уши торчат за клоуном.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:41

  hume написав:
  pesikot написав:Вам нужен президент-клоун ? мне нет

Скажем так, как бы на президенда находящегося в пьяном угаре смотреть тоже не комильфо, все телеканалы пытаются тереть, но не получается. За комика голосовать не намерен, это пока, а дальше будет видно.

Есть история про некоего спортсмена, который на кураже стал мэром, и оказалось, что в городе за 20 предыдущих лет, которым управляли за это время "умнейшие" люди, не было сделано абсолютно ничего, что "отбитый" боксёр без команды смог за неполных 5. Всё познаётся в сравнении, жаль только, что огромные еврейские уши торчат за клоуном.

огласітє спісок, підказка, можна начать с метро і мостів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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