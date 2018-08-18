Додано: Вів 01 січ, 2019 16:01

flyman написав: огласітє спісок, підказка, можна начать с метро і мостів огласітє спісок, підказка, можна начать с метро і мостів

На метро деньги выделили? Да. Будет вам метро на веник. На мост, который там ни в пзду (тк выходит на валы), деньги выделили? Да. И, если бы ты не сидел в погребе где то в области, то видел бы, что он таки делается. Смена тротуаров, освещения, дорог, кап ремонт половины моста метро (это то, что мне уж очень сильно досаждает), куева туча отреставрированных парков, какие то там школы с садиками открываются, простите прощения понаехи, что на вас всех не хватает, но в ваших покитутых от хорошей жизни городах их наверное с изобилием. Про всякую мелочь типа сноса рекламы, всякие пешеходные подолы, и пр поебень промолчу.Пси опача, я оказывается ошибся с датой выборов, он на месте мэра три года. Пилится бюджет-да. Но при этом что то делается. Обвинять в бесконьрольной застройке можно всех начиная с омели, тк на данный момент осваиваются земли выданные ещё им и космосом.