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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3169317031713172>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1278
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
42
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1278
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:06

  airmax78 написав:Вот как можно Долярчику давать право голоса? Кстати 92 летняя бабушка моей жены собирается голосовать "только за Зеленского". Последнюю книгу прочитала 70 лет назад.

взял бы жену еврейку, не пришлось бы краснеть за родственников....
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 13:43

  dimson написав:
  kingkongovets написав:из уни сегодня какое то особо зловонное дерьмище хлещет, фу
а франт,шо удивительно, сегодня голос разума.))


сам в шоке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...а я щось це пропустив, що будуть ще різні ЦІКАВІ інтерв'ю!
https://youtu.be/C_vJlFY3ELU
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:31

  pesikot написав:Вам нужен президент-клоун ? мне нет

Скажем так, как бы на президенда находящегося в пьяном угаре смотреть тоже не комильфо, все телеканалы пытаются тереть, но не получается. За комика голосовать не намерен, это пока, а дальше будет видно.

Есть история про некоего спортсмена, который на кураже стал мэром, и оказалось, что в городе за 20 предыдущих лет, которым управляли за это время "умнейшие" люди, не было сделано абсолютно ничего, что "отбитый" боксёр без команды смог за неполных 5. Всё познаётся в сравнении, жаль только, что огромные еврейские уши торчат за клоуном.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:41

  hume написав:
  pesikot написав:Вам нужен президент-клоун ? мне нет

Скажем так, как бы на президенда находящегося в пьяном угаре смотреть тоже не комильфо, все телеканалы пытаются тереть, но не получается. За комика голосовать не намерен, это пока, а дальше будет видно.

Есть история про некоего спортсмена, который на кураже стал мэром, и оказалось, что в городе за 20 предыдущих лет, которым управляли за это время "умнейшие" люди, не было сделано абсолютно ничего, что "отбитый" боксёр без команды смог за неполных 5. Всё познаётся в сравнении, жаль только, что огромные еврейские уши торчат за клоуном.

огласітє спісок, підказка, можна начать с метро і мостів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:43

  hume написав:
  pesikot написав:Вам нужен президент-клоун ? мне нет

Скажем так, как бы на президенда находящегося в пьяном угаре смотреть тоже не комильфо, все телеканалы пытаются тереть, но не получается. За комика голосовать не намерен, это пока, а дальше будет видно.

Есть история про некоего спортсмена, который на кураже стал мэром, и оказалось, что в городе за 20 предыдущих лет, которым управляли за это время "умнейшие" люди, не было сделано абсолютно ничего, что "отбитый" боксёр без команды смог за неполных 5. Всё познаётся в сравнении, жаль только, что огромные еврейские уши торчат за клоуном.
в каком угаре? шо ты несешь?
dimson
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:45

  dimson написав:
  hume написав:
  pesikot написав:Вам нужен президент-клоун ? мне нет

Скажем так, как бы на президенда находящегося в пьяном угаре смотреть тоже не комильфо, все телеканалы пытаются тереть, но не получается. За комика голосовать не намерен, это пока, а дальше будет видно.

Есть история про некоего спортсмена, который на кураже стал мэром, и оказалось, что в городе за 20 предыдущих лет, которым управляли за это время "умнейшие" люди, не было сделано абсолютно ничего, что "отбитый" боксёр без команды смог за неполных 5. Всё познаётся в сравнении, жаль только, что огромные еврейские уши торчат за клоуном.
в каком угаре? шо ты несешь?

ще один бухарь зробив камінгаут

в городе за 20 предыдущих лет, которым управляли за это время "умнейшие" люди, не было сделано абсолютно ничего, что "отбитый"


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD

2000 — Ділянка «Лук'янівська» — «Дорогожичі» (1 станція)
2003 — Ділянка «Святошин» — «Академмістечко» (2 станції)
2004 — Ділянка «Дорогожичі» — «Сирець» (1 станція)
2005 — Ділянка «Харківська» — «Бориспільська» (1 станція), другий вихід на станції «Лісова»
2006 — Станція «Вирлиця» (1 станція), другий вихід на станції «Дарниця»
2008 — Ділянка «Бориспільська» — «Червоний хутір» (1 станція), депо «Червоний хутір»
2010 — Ділянка «Либідська» — «Васильківська» (3 станції)
2011 — Ділянка «Васильківська» — «Виставковий центр» (1 станція)
2012 — Ділянка «Виставковий центр» — «Іподром» (1 станція)[65]
2013 — Ділянка «Іподром» — «Теремки» (1 станція)


пам"ять відбило хуму.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:01

  flyman написав:огласітє спісок, підказка, можна начать с метро і мостів


На метро деньги выделили? Да. Будет вам метро на веник. На мост, который там ни в пзду (тк выходит на валы), деньги выделили? Да. И, если бы ты не сидел в погребе где то в области, то видел бы, что он таки делается. Смена тротуаров, освещения, дорог, кап ремонт половины моста метро (это то, что мне уж очень сильно досаждает), куева туча отреставрированных парков, какие то там школы с садиками открываются, простите прощения понаехи, что на вас всех не хватает, но в ваших покитутых от хорошей жизни городах их наверное с изобилием. Про всякую мелочь типа сноса рекламы, всякие пешеходные подолы, и пр поебень промолчу.

Пс

и опача, я оказывается ошибся с датой выборов, он на месте мэра три года. Пилится бюджет-да. Но при этом что то делается. Обвинять в бесконьрольной застройке можно всех начиная с омели, тк на данный момент осваиваются земли выданные ещё им и космосом.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:06

  flyman написав:2011 — Ділянка «Васильківська» — «Виставковий центр» (1 станція)
2012 — Ділянка «Виставковий центр» — «Іподром» (1 станція)[65]
2013 — Ділянка «Іподром» — «Теремки» (1 станція)


пам"ять відбило хуму.

Вот так здобутки - одна станция мелкого залегания в год. Нужно вернуть крепкого хозяйственника льоню :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 16:21

  hume написав:
  flyman написав:огласітє спісок, підказка, можна начать с метро і мостів


На метро деньги выделили? Да. Будет вам метро на веник. На мост, который там ни в пзду (тк выходит на валы), деньги выделили? Да. И, если бы ты не сидел в погребе где то в области, то видел бы, что он таки делается. Смена тротуаров, освещения, дорог, кап ремонт половины моста метро (это то, что мне уж очень сильно досаждает), куева туча отреставрированных парков, какие то там школы с садиками открываются, простите прощения понаехи, что на вас всех не хватает, но в ваших покитутых от хорошей жизни городах их наверное с изобилием. Про всякую мелочь типа сноса рекламы, всякие пешеходные подолы, и пр поебень промолчу.

Пс

и опача, я оказывается ошибся с датой выборов, он на месте мэра три года. Пилится бюджет-да. Но при этом что то делается. Обвинять в бесконьрольной застройке можно всех начиная с омели, тк на данный момент осваиваются земли выданные ещё им и космосом.

Абсолютно всі мери Києва - однакові!

Безкінечний дерибан землі, забудова кожного клаптика 25-поверхівками, свавілля машин на дорогах. Що омеля, що льоня-наркоман, що боксер. Один хєр!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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