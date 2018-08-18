Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав:Вам нужен президент-клоун ? мне нет
Скажем так, как бы на президенда находящегося в пьяном угаре смотреть тоже не комильфо, все телеканалы пытаются тереть, но не получается. За комика голосовать не намерен, это пока, а дальше будет видно.
Есть история про некоего спортсмена, который на кураже стал мэром, и оказалось, что в городе за 20 предыдущих лет, которым управляли за это время "умнейшие" люди, не было сделано абсолютно ничего, что "отбитый" боксёр без команды смог за неполных 5. Всё познаётся в сравнении, жаль только, что огромные еврейские уши торчат за клоуном.
pesikot написав:Вам нужен президент-клоун ? мне нет
Скажем так, как бы на президенда находящегося в пьяном угаре смотреть тоже не комильфо, все телеканалы пытаются тереть, но не получается. За комика голосовать не намерен, это пока, а дальше будет видно.
Есть история про некоего спортсмена, который на кураже стал мэром, и оказалось, что в городе за 20 предыдущих лет, которым управляли за это время "умнейшие" люди, не было сделано абсолютно ничего, что "отбитый" боксёр без команды смог за неполных 5. Всё познаётся в сравнении, жаль только, что огромные еврейские уши торчат за клоуном.
огласітє спісок, підказка, можна начать с метро і мостів
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
pesikot написав:Вам нужен президент-клоун ? мне нет
Скажем так, как бы на президенда находящегося в пьяном угаре смотреть тоже не комильфо, все телеканалы пытаются тереть, но не получается. За комика голосовать не намерен, это пока, а дальше будет видно.
Есть история про некоего спортсмена, который на кураже стал мэром, и оказалось, что в городе за 20 предыдущих лет, которым управляли за это время "умнейшие" люди, не было сделано абсолютно ничего, что "отбитый" боксёр без команды смог за неполных 5. Всё познаётся в сравнении, жаль только, что огромные еврейские уши торчат за клоуном.
pesikot написав:Вам нужен президент-клоун ? мне нет
Скажем так, как бы на президенда находящегося в пьяном угаре смотреть тоже не комильфо, все телеканалы пытаются тереть, но не получается. За комика голосовать не намерен, это пока, а дальше будет видно.
Есть история про некоего спортсмена, который на кураже стал мэром, и оказалось, что в городе за 20 предыдущих лет, которым управляли за это время "умнейшие" люди, не было сделано абсолютно ничего, что "отбитый" боксёр без команды смог за неполных 5. Всё познаётся в сравнении, жаль только, что огромные еврейские уши торчат за клоуном.
в каком угаре? шо ты несешь?
ще один бухарь зробив камінгаут
в городе за 20 предыдущих лет, которым управляли за это время "умнейшие" люди, не было сделано абсолютно ничего, что "отбитый"
2000 — Ділянка «Лук'янівська» — «Дорогожичі» (1 станція) 2003 — Ділянка «Святошин» — «Академмістечко» (2 станції) 2004 — Ділянка «Дорогожичі» — «Сирець» (1 станція) 2005 — Ділянка «Харківська» — «Бориспільська» (1 станція), другий вихід на станції «Лісова» 2006 — Станція «Вирлиця» (1 станція), другий вихід на станції «Дарниця» 2008 — Ділянка «Бориспільська» — «Червоний хутір» (1 станція), депо «Червоний хутір» 2010 — Ділянка «Либідська» — «Васильківська» (3 станції) 2011 — Ділянка «Васильківська» — «Виставковий центр» (1 станція) 2012 — Ділянка «Виставковий центр» — «Іподром» (1 станція)[65] 2013 — Ділянка «Іподром» — «Теремки» (1 станція)
пам"ять відбило хуму.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:огласітє спісок, підказка, можна начать с метро і мостів
На метро деньги выделили? Да. Будет вам метро на веник. На мост, который там ни в пзду (тк выходит на валы), деньги выделили? Да. И, если бы ты не сидел в погребе где то в области, то видел бы, что он таки делается. Смена тротуаров, освещения, дорог, кап ремонт половины моста метро (это то, что мне уж очень сильно досаждает), куева туча отреставрированных парков, какие то там школы с садиками открываются, простите прощения понаехи, что на вас всех не хватает, но в ваших покитутых от хорошей жизни городах их наверное с изобилием. Про всякую мелочь типа сноса рекламы, всякие пешеходные подолы, и пр поебень промолчу.
Пс
и опача, я оказывается ошибся с датой выборов, он на месте мэра три года. Пилится бюджет-да. Но при этом что то делается. Обвинять в бесконьрольной застройке можно всех начиная с омели, тк на данный момент осваиваются земли выданные ещё им и космосом.
flyman написав:огласітє спісок, підказка, можна начать с метро і мостів
На метро деньги выделили? Да. Будет вам метро на веник. На мост, который там ни в пзду (тк выходит на валы), деньги выделили? Да. И, если бы ты не сидел в погребе где то в области, то видел бы, что он таки делается. Смена тротуаров, освещения, дорог, кап ремонт половины моста метро (это то, что мне уж очень сильно досаждает), куева туча отреставрированных парков, какие то там школы с садиками открываются, простите прощения понаехи, что на вас всех не хватает, но в ваших покитутых от хорошей жизни городах их наверное с изобилием. Про всякую мелочь типа сноса рекламы, всякие пешеходные подолы, и пр поебень промолчу.
Пс
и опача, я оказывается ошибся с датой выборов, он на месте мэра три года. Пилится бюджет-да. Но при этом что то делается. Обвинять в бесконьрольной застройке можно всех начиная с омели, тк на данный момент осваиваются земли выданные ещё им и космосом.
Абсолютно всі мери Києва - однакові!
Безкінечний дерибан землі, забудова кожного клаптика 25-поверхівками, свавілля машин на дорогах. Що омеля, що льоня-наркоман, що боксер. Один хєр!