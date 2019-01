Додано: Вів 01 січ, 2019 13:43

dimson написав: kingkongovets написав: из уни сегодня какое то особо зловонное дерьмище хлещет, фу из уни сегодня какое то особо зловонное дерьмище хлещет, фу а франт,шо удивительно, сегодня голос разума.)) а франт,шо удивительно, сегодня голос разума.))



сам в шоке) сам в шоке)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.