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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 01 січ, 2019 16:41
airmax78 написав:
Или ты думаешь, что цена на квартиру во Львове выросла сама собой или потому что ты такой умный?
Толстая манипуляция,цена выросла по сравнению с каким годом?
с 13-м?А кто устроил почти 4-х кратную девальвацию не делая ничего для остановки банкрана,а только бегая и спрашивая:что нельзя купить 200 баксов?
Есть такое понятие как стагфляция,это новый термин или старый-инфляция предложения на падающем рынке,вы экономист или дешёвый манипулятор?
Плюс Баксик попал на новую фирму,которая не имея имени возможно давала цену на котловане в ноль,он рискнул и пьёт шампанское,а почему вы,такой вумный ловите лосей по 50-ку зелени постоянно и регулярно?
Такой умный в своих глазах,но главное посмотреть на результаты и становится понятно,что до Баксика вам как до луны
п.с.4-ре часа интера и даже побояться тёще сказать полслова,а позор закончился физически,все пошли спать?))),да действительно герой с большой буквы,кто же ватник сэр,лучше бы под дождём ждали ещё час великого иглесиаса,по билету купленного якобы со скидкой в АТБ,не такой попандос для подсознания был,правду говорят,что поскотчанин может купить МБА и приехать в город,а вот поскот из него не вынять никогда
А как на рынке недвижки отразятся ещё два повышения цена на газ для потребителей?Ведь альтернативы нет,если гарант продолжит дальше решительные реформы,то на субсидиях опять окажутся 70% домохозяйств.
Так что Франт прав,он топит за обвал и хочет продолжения банкета,альтернатив нет,только с этими,только до конца дождёмся заколоченных окон и пять поездов в день Киев-Вроцлав.
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somilitark
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Додано: Вів 01 січ, 2019 16:44
"Франт прав,он топит за обвал и хочет продолжения банкета,альтернатив нет,только с этими,только до конца дождёмся заколоченных окон и пять поездов в день Киев-Вроцлав."
Ні, ні!
Я за дорожай двома руками!
Проте мій раціональний розум вказує, що в кращому випадку ціни Кржн будуть стояти на місці .
Звісно, рожевоокулярники, фейслярі, Долярчика і т п. можуть розказувати про дорожай)) своїм бабусям і дідусям)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Вів 01 січ, 2019 16:53
Frant написав:
"Франт прав,он топит за обвал и хочет продолжения банкета,альтернатив нет,только с этими,только до конца дождёмся заколоченных окон и пять поездов в день Киев-Вроцлав."
Ні, ні!
Я за дорожай двома руками!
Проте мій раціональний розум вказує, що в кращому випадку ціни Кржн будуть стояти на місці .
Звісно, рожевоокулярники, фейслярі, Долярчика і т п. можуть розказувати про дорожай)) своїм бабусям і дідусям)))
Есть информация, что пан франт всегда на один шаг лажает. Когда все поддерживали майдан, то он кричал, что мы с рузьке братья на век. Когда все поддержали порошенко, то он топил про каир, неправильную политику, рожеви окуляры, даже когда выстрелили зп. Так вот, когда пан франт начинает топить за п0р0ха, у меня серьёзное опасение
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hume
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Додано: Вів 01 січ, 2019 17:01
somilitark написав: airmax78 написав:
Или ты думаешь, что цена на квартиру во Львове выросла сама собой или потому что ты такой умный?
Толстая манипуляция,цена выросла по сравнению с каким годом?
с 13-м?А кто устроил почти 4-х кратную девальвацию не делая ничего для остановки банкрана,а только бегая и спрашивая:что нельзя купить 200 баксов?
Есть такое понятие как стагфляция,это новый термин или старый-инфляция предложения на падающем рынке,вы экономист или дешёвый манипулятор?
Плюс Баксик попал на новую фирму,которая не имея имени возможно давала цену на котловане в ноль,он рискнул и пьёт шампанское,а почему вы,такой вумный ловите лосей по 50-ку зелени постоянно и регулярно?
Такой умный в своих глазах,но главное посмотреть на результаты и становится понятно,что до Баксика вам как до луны
п.с.4-ре часа интера и даже побояться тёще сказать полслова,а позор закончился физически,все пошли спать?))),да действительно герой с большой буквы,кто же ватник сэр,лучше бы под дождём ждали ещё час великого иглесиаса,по билету купленного якобы со скидкой в АТБ,не такой попандос для подсознания был,правду говорят,что поскотчанин может купить МБА и приехать в город,а вот поскот из него не вынять никогда
А как на рынке недвижки отразятся ещё два повышения цена на газ для потребителей?Ведь альтернативы нет,если гарант продолжит дальше решительные реформы,то на субсидиях опять окажутся 70% домохозяйств.
Так что Франт прав,он топит за обвал и хочет продолжения банкета,альтернатив нет,только с этими,только до конца дождёмся заколоченных окон и пять поездов в день Киев-Вроцлав.
... люто, люююююто плюсую!
- навіть, добавити немає що! - просто прочитали мої думки!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 01 січ, 2019 17:11
hume написав: Frant написав:
"Франт прав,он топит за обвал и хочет продолжения банкета,альтернатив нет,только с этими,только до конца дождёмся заколоченных окон и пять поездов в день Киев-Вроцлав."
Ні, ні!
Я за дорожай двома руками!
Проте мій раціональний розум вказує, що в кращому випадку ціни Кржн будуть стояти на місці .
Звісно, рожевоокулярники, фейслярі, Долярчика і т п. можуть розказувати про дорожай)) своїм бабусям і дідусям)))
Есть информация, что пан франт всегда на один шаг лажает. Когда все поддерживали майдан, то он кричал, что мы с рузьке братья на век. Когда все поддержали порошенко, то он топил про каир, неправильную политику, рожеви окуляры, даже когда выстрелили зп. Так вот, когда пан франт начинает топить за п0р0ха, у меня серьёзное опасение
А куди вистрелили Зарплати? І кому?
Можете розказати?
В найбіднішій країні Європи???
Третина країни на заробках в Польщі, Німеччині чи Росії, а рожевоокулярники розказує про зростання зарплат.
Коли електричкою в провінцію їздив останній раз, га???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Вів 01 січ, 2019 17:14
Frant написав: hume написав: Frant написав:
"Франт прав,он топит за обвал и хочет продолжения банкета,альтернатив нет,только с этими,только до конца дождёмся заколоченных окон и пять поездов в день Киев-Вроцлав."
Ні, ні!
Я за дорожай двома руками!
Проте мій раціональний розум вказує, що в кращому випадку ціни Кржн будуть стояти на місці .
Звісно, рожевоокулярники, фейслярі, Долярчика і т п. можуть розказувати про дорожай)) своїм бабусям і дідусям)))
Есть информация, что пан франт всегда на один шаг лажает. Когда все поддерживали майдан, то он кричал, что мы с рузьке братья на век. Когда все поддержали порошенко, то он топил про каир, неправильную политику, рожеви окуляры, даже когда выстрелили зп. Так вот, когда пан франт начинает топить за п0р0ха, у меня серьёзное опасение
А куди вистрелили Зарплати? І кому?
Можете розказати?
В найбіднішій країні Європи???
Третина країни на заробках в Польщі, Німеччині чи Росії, а рожевоокулярники розказує про зростання зарплат.
Коли електричкою в провінцію їздив останній раз, га???
Так шо, за Петю голосовать?)
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