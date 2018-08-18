somilitark написав:

airmax78 написав: Или ты думаешь, что цена на квартиру во Львове выросла сама собой или потому что ты такой умный? Или ты думаешь, что цена на квартиру во Львове выросла сама собой или потому что ты такой умный?

Толстая манипуляция,цена выросла по сравнению с каким годом?с 13-м?А кто устроил почти 4-х кратную девальвацию не делая ничего для остановки банкрана,а только бегая и спрашивая:что нельзя купить 200 баксов?Есть такое понятие как стагфляция,это новый термин или старый-инфляция предложения на падающем рынке,вы экономист или дешёвый манипулятор?Плюс Баксик попал на новую фирму,которая не имея имени возможно давала цену на котловане в ноль,он рискнул и пьёт шампанское,а почему вы,такой вумный ловите лосей по 50-ку зелени постоянно и регулярно?Такой умный в своих глазах,но главное посмотреть на результаты и становится понятно,что до Баксика вам как до лунып.с.4-ре часа интера и даже побояться тёще сказать полслова,а позор закончился физически,все пошли спать?))),да действительно герой с большой буквы,кто же ватник сэр,лучше бы под дождём ждали ещё час великого иглесиаса,по билету купленного якобы со скидкой в АТБ,не такой попандос для подсознания был,правду говорят,что поскотчанин может купить МБА и приехать в город,а вот поскот из него не вынять никогдаА как на рынке недвижки отразятся ещё два повышения цена на газ для потребителей?Ведь альтернативы нет,если гарант продолжит дальше решительные реформы,то на субсидиях опять окажутся 70% домохозяйств.Так что Франт прав,он топит за обвал и хочет продолжения банкета,альтернатив нет,только с этими,только до конца дождёмся заколоченных окон и пять поездов в день Киев-Вроцлав.