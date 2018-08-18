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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3170317131723173>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1278
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
42
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1278
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:01

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Или ты думаешь, что цена на квартиру во Львове выросла сама собой или потому что ты такой умный?


Толстая манипуляция,цена выросла по сравнению с каким годом?
с 13-м?А кто устроил почти 4-х кратную девальвацию не делая ничего для остановки банкрана,а только бегая и спрашивая:что нельзя купить 200 баксов?
Есть такое понятие как стагфляция,это новый термин или старый-инфляция предложения на падающем рынке,вы экономист или дешёвый манипулятор?
Плюс Баксик попал на новую фирму,которая не имея имени возможно давала цену на котловане в ноль,он рискнул и пьёт шампанское,а почему вы,такой вумный ловите лосей по 50-ку зелени постоянно и регулярно?
Такой умный в своих глазах,но главное посмотреть на результаты и становится понятно,что до Баксика вам как до луны :mrgreen:
п.с.4-ре часа интера и даже побояться тёще сказать полслова,а позор закончился физически,все пошли спать?))),да действительно герой с большой буквы,кто же ватник сэр,лучше бы под дождём ждали ещё час великого иглесиаса,по билету купленного якобы со скидкой в АТБ,не такой попандос для подсознания был,правду говорят,что поскотчанин может купить МБА и приехать в город,а вот поскот из него не вынять никогда :P
А как на рынке недвижки отразятся ещё два повышения цена на газ для потребителей?Ведь альтернативы нет,если гарант продолжит дальше решительные реформы,то на субсидиях опять окажутся 70% домохозяйств.
Так что Франт прав,он топит за обвал и хочет продолжения банкета,альтернатив нет,только с этими,только до конца дождёмся заколоченных окон и пять поездов в день Киев-Вроцлав.

... люто, люююююто плюсую! :D
- навіть, добавити немає що! - просто прочитали мої думки! :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:11

  hume написав:
  Frant написав:"Франт прав,он топит за обвал и хочет продолжения банкета,альтернатив нет,только с этими,только до конца дождёмся заколоченных окон и пять поездов в день Киев-Вроцлав."

Ні, ні!

Я за дорожай двома руками!

Проте мій раціональний розум вказує, що в кращому випадку ціни Кржн будуть стояти на місці .


Звісно, рожевоокулярники, фейслярі, Долярчика і т п. можуть розказувати про дорожай)) своїм бабусям і дідусям)))


Есть информация, что пан франт всегда на один шаг лажает. Когда все поддерживали майдан, то он кричал, что мы с рузьке братья на век. Когда все поддержали порошенко, то он топил про каир, неправильную политику, рожеви окуляры, даже когда выстрелили зп. Так вот, когда пан франт начинает топить за п0р0ха, у меня серьёзное опасение

А куди вистрелили Зарплати? І кому?
Можете розказати?
В найбіднішій країні Європи???

Третина країни на заробках в Польщі, Німеччині чи Росії, а рожевоокулярники розказує про зростання зарплат.

Коли електричкою в провінцію їздив останній раз, га???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:14

  Frant написав:
  hume написав:
  Frant написав:"Франт прав,он топит за обвал и хочет продолжения банкета,альтернатив нет,только с этими,только до конца дождёмся заколоченных окон и пять поездов в день Киев-Вроцлав."

Ні, ні!

Я за дорожай двома руками!

Проте мій раціональний розум вказує, що в кращому випадку ціни Кржн будуть стояти на місці .


Звісно, рожевоокулярники, фейслярі, Долярчика і т п. можуть розказувати про дорожай)) своїм бабусям і дідусям)))


Есть информация, что пан франт всегда на один шаг лажает. Когда все поддерживали майдан, то он кричал, что мы с рузьке братья на век. Когда все поддержали порошенко, то он топил про каир, неправильную политику, рожеви окуляры, даже когда выстрелили зп. Так вот, когда пан франт начинает топить за п0р0ха, у меня серьёзное опасение

А куди вистрелили Зарплати? І кому?
Можете розказати?
В найбіднішій країні Європи???

Третина країни на заробках в Польщі, Німеччині чи Росії, а рожевоокулярники розказує про зростання зарплат.

Коли електричкою в провінцію їздив останній раз, га???

Так шо, за Петю голосовать?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Злобный Сомик, как обычно, все по полкам разложил. Ничего не упустил, даже тропический ливень во время 4-часового ожидания Иглесиаса. Ни убавить, ни прибавить. Измерил, взвесил и положил в ящик. Пойду допью остатки водки с горя и лягу спать.
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик, подсказка: выросло все и у всех. У Трибеки - Круша от надежного старого застройщика, у Влада - Эврика от Оркады, у Респекта выросло вообще все, у меня выросло все, во что я не вложился. Эмоциональная тирада Сомика про молодого застройщика и твой инвестиционный гений этого не объясняет. Задумайся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Пойду допью остатки водки с горя и лягу спать.

... не забудь ще посуд помити! - ну не теща ж має мити! :D - її треба шанувати, бо тобі ще з нею жити і жити.... :mrgreen:
... а от моя - миє сама і не гавкає! :D - бо знає, що менш, як за пів року, її зять буде жити у СВОЄМУ житлі з її дочкою!
#зятятребашанувати! ©®™ :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:38

  Kostia написав:Так шо, за Петю голосовать?)


Накаляете праздничный вечерок? :mrgreen: Или год свиньи начинаете с подхалимажа к главной? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:46

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Пойду допью остатки водки с горя и лягу спать.

... не забудь ще посуд помити! - ну не теща ж має мити! :D - її треба шанувати, бо тобі ще з нею жити і жити.... :mrgreen:
... а от моя - миє сама і не гавкає! :D - бо знає, що менш, як за пів року, її зять буде жити у СВОЄМУ житлі з її дочкою!
#зятятребашанувати! ©®™ :lol:

Долярчик-кросафчег, я же давно написал. А я до 4х утра стоял мыл холодной водой (экономим). Мне сейчас трудно с тещей спорить. Разве что мысленно могу с чем-то не соглашаться. Вслух не говорю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:49

  Долярчик написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав: Или ты думаешь, что цена на квартиру во Львове выросла сама собой или потому что ты такой умный?


Толстая манипуляция,цена выросла по сравнению с каким годом?
с 13-м?А кто устроил почти 4-х кратную девальвацию не делая ничего для остановки банкрана,а только бегая и спрашивая:что нельзя купить 200 баксов?
Есть такое понятие как стагфляция,это новый термин или старый-инфляция предложения на падающем рынке,вы экономист или дешёвый манипулятор?
Плюс Баксик попал на новую фирму,которая не имея имени возможно давала цену на котловане в ноль,он рискнул и пьёт шампанское,а почему вы,такой вумный ловите лосей по 50-ку зелени постоянно и регулярно?
Такой умный в своих глазах,но главное посмотреть на результаты и становится понятно,что до Баксика вам как до луны :mrgreen:
п.с.4-ре часа интера и даже побояться тёще сказать полслова,а позор закончился физически,все пошли спать?))),да действительно герой с большой буквы,кто же ватник сэр,лучше бы под дождём ждали ещё час великого иглесиаса,по билету купленного якобы со скидкой в АТБ,не такой попандос для подсознания был,правду говорят,что поскотчанин может купить МБА и приехать в город,а вот поскот из него не вынять никогда :P
А как на рынке недвижки отразятся ещё два повышения цена на газ для потребителей?Ведь альтернативы нет,если гарант продолжит дальше решительные реформы,то на субсидиях опять окажутся 70% домохозяйств.
Так что Франт прав,он топит за обвал и хочет продолжения банкета,альтернатив нет,только с этими,только до конца дождёмся заколоченных окон и пять поездов в день Киев-Вроцлав.

... люто, люююююто плюсую! :D
- навіть, добавити немає що! - просто прочитали мої думки! :shock:
кто устроил. та денег уже в казне не было от слова совсем! чеб овощ начал метаться с асоциацией? тут же писали ,шо до выборов не дотянул бы!
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 17:52

  airmax78 написав: Задумайся.

Баксик и задумывается!!!
О ремонте в новострое,а не как засунуть язык в Жо и понравиться тёще ещё глубже,во время просмотра увлекательнейших развлекательных для высообразованных челов программ :lol:

А мнения всяких безхатченко его наверняка мало интересуют,смотри на результат дел,а не на сотни к.у.е бездарно прос ранных по МБА :lol:
somilitark
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