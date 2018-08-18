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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 січ, 2019 17:58
somilitark написав: airmax78 написав:
Задумайся.
Баксик и задумывается!!!
О ремонте в новострое,а не как засунуть язык в Жо и понравиться тёще ещё глубже,во время просмотра увлекательнейших развлекательных для высообразованных челов программ
А мнения всяких безхатченко его наверняка мало интересуют,смотри на результат дел,а не на сотни к.у.е бездарно прос ранных по МБА
Негативный опыт - более ценный, чем позитивный, если его правильно осмыслить. Я тренинги могу вести о том как не надо делать. Поэтому пусть слушает.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:00
somilitark написав: airmax78 написав:
Задумайся.
Баксик и задумывается!!!
О ремонте в новострое,а не как засунуть язык в Жо и понравиться тёще ещё глубже,во время просмотра увлекательнейших развлекательных для высообразованных челов программ
А мнения всяких безхатченко его наверняка мало интересуют,смотри на результат дел,а не на сотни к.у.е бездарно прос ранных по МБА
...
- дійсно, мені вже можна сюди заходити лише посміятись з приколів.... - що я вже і так давно роблю
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:03
Уууууууууууу.... У Долярчика розпочинається зіркова хвороба. Запаморочення від власних успіхів.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:04
airmax78
... ну, крокодил не ловиться, не росте кокос.... тут, в Ненці, - то може все ж таки в Туреччину?
- а за роботу - не переймайся! - обов'язково щось знайдеш! - в тебе ж МБА Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:06
dimson написав:
кто устроил. та денег уже в казне не было от слова совсем! чеб овощ начал метаться с асоциацией? тут же писали ,шо до выборов не дотянул бы!
Ты зачем гадости напоминаешь. Не было такого. И Баксик был по другой цене и вообще, и дружба, и мир, жвачка
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:11
Приглашали аниматором. Но когда начали тестировать чувство юмора и попросили пошутить - тут я и посыпался. Они после второй шутки просто отключились по скайпу.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:18
airmax78 написав:
Я тренинги могу вести о том как не надо делать. Поэтому пусть слушает.
И тут мимо,у Доллярчика нет столько времени и денег эксперементировать,сотка зелени туда,полтинник сюда,а на выходе бесхатченко с приличным прайсом за понты арендной хаты не ипенях ипеней,ещё пять и больше лет с тёщей расшатают его нервы,он своё с "второй мамой" оттарабанил,а вот у некоторых этот сладкий период в жизни только начинается
п.с. присмотрелся к одному комплексу,рассрочка без фиксации цены и привязкой к доллару,построили коробку,крышу снесло,хотя вроде скоро пару очередей сдавать,а подключения к канализации НЕТ! Петросяны аля Максик,зато гонора,в смысле цены за год выросли больше чем на 20%))))
Востаннє редагувалось somilitark
в Вів 01 січ, 2019 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:18
airmax78 написав:
Уууууууууууу.... У Долярчика розпочинається зіркова хвороба. Запаморочення від власних успіхів.
...ото ж бо! - не я ці слова написав!
... але, як вони гарно звучать "ВЛАСНІ УСПІХИ"!
п. с.
...то я вже більш, ніж впевнений, що на протязі трьох років(а саме так я обмежив себе у часі) - візьму котлованчик(в розтермінування, чи в іпотеку), хоч на моменті, коштів є лише на ремонт сьогоднішнього житла!
- і тільки стримуючим фактором може бути лише "ситуація в країні наступних три роки"! - можливо таке, що на той момент, краще буде тримати кошти у різних банках, або ще в чімось кращим за бетон...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:22
somilitark написав: airmax78 написав:
Я тренинги могу вести о том как не надо делать. Поэтому пусть слушает.
И тут мимо,у Доллярчика нет столько времени и денег эксперементировать,сотка зелени туда,полтинник сюда,а на выходе бесхатченко с приличным прайсом за понты арендной хаты не ипенях ипеней,ещё пять и больше лет с тёщей расшатают его нервы,он своё с "второй мамой" оттарабанил,а вот у некоторых этот сладкий период в жизни только начинается
п.с. присмотрелся к одному комплексу,рассрочка без фиксации цены и привязкой к доллару,построили коробку,крышу снесло,хотя вроде скоро пару очередей сдавать,а подключения к канализации НЕТ! Петросяны аля Максик,зато гонора,в смысле цены за год выросли больше чем на 20%))))
Це добре!
Саме так лікуються зіркова і рожевоокулярна хвороби!
Хочеш посрати??
В кущі, на вулицю!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Вів 01 січ, 2019 18:28
Тяжело общаться с успешными людьми. Пошел мыть посуду после ужина.
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