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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3172317331743175>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1278
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
42
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1278
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 18:57

  hume написав:
  Frant написав:"Франт прав,он топит за обвал и хочет продолжения банкета,альтернатив нет,только с этими,только до конца дождёмся заколоченных окон и пять поездов в день Киев-Вроцлав."

Ні, ні!

Я за дорожай двома руками!

Проте мій раціональний розум вказує, що в кращому випадку ціни Кржн будуть стояти на місці .


Звісно, рожевоокулярники, фейслярі, Долярчика і т п. можуть розказувати про дорожай)) своїм бабусям і дідусям)))


Есть информация, что пан франт всегда на один шаг лажает. Когда все поддерживали майдан, то он кричал, что мы с рузьке братья на век. Когда все поддержали порошенко, то он топил про каир, неправильную политику, рожеви окуляры, даже когда выстрелили зп. Так вот, когда пан франт начинает топить за п0р0ха, у меня серьёзное опасение

тут згадується дитячий анектод про жирафа, до якого довго доходить
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:03

.... що тільки на Новий рік не буває)))

  airmax78 написав:Тяжело общаться с успешными людьми. Пошел мыть посуду после ужина.

... ну ця твоя петросянщина - так собі... :wink: :D
- але нехай........- от хтось пішов мити посуд, а хтось, тим часом, ходив на кухню їсти олів'є..... - і тут-як-тут теща: "там ще печене м'яско є - візьми собі"...... і тесть: "там ще десь солодке було - бери!"
- цінують зятька! :P :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик, я же не шучу. А ты сегодня в ударе, кросафчег.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:18

  airmax78 написав:Долярчик, я же не шучу. А ты сегодня в ударе, кросафчег.

... так і я пишу, "як на духу"! :D
... та й Сомик, бачу - теж!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.youtube.com/watch?v=beN7yNYtkSc
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:28

  airmax78 написав:
  Долярчик написав:airmax78
... ну, крокодил не ловиться, не росте кокос.... тут, в Ненці, - то може все ж таки в Туреччину?
- а за роботу - не переймайся! - обов'язково щось знайдеш! - в тебе ж МБА :lol:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Приглашали аниматором. Но когда начали тестировать чувство юмора и попросили пошутить - тут я и посыпался. Они после второй шутки просто отключились по скайпу.

... нє, ну от серйозно :D - от закриваю очі і бачу, як ти в Туреччині ремонтуєш бойлер п. Акурту, або доставляєш/заносиш йому до квартири два бутлі з артезіанською водою..... - ну, чи на крайняк, вигулюєш його собаку... :mrgreen:

....от бачиш, робота завжди знайдеться, особливо, коли маєш МБА :D
- а якщо в тебе ще й ДВА дипломи(як в моєї жінки) є, - то тобі ціни нема в базарний день! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:30

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Долярчик, я же не шучу. А ты сегодня в ударе, кросафчег.

... так і я пишу, "як на духу"! :D
... та й Сомик, бачу - теж!


Сомік перебіг в табір реалістів.
Втік від рожевоокулярників.
А ти, п.Долярчик, очолюєш табір балаболів непарнокопитних!

Акурт для тебе авторитет)))
Ти навіть не можеш второпати своїми буратинськими мізками, що Акурт тут гроші заробляє на лохах!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:37

  Долярчик написав:- дійсно, мені вже можна сюди заходити лише посміятись з приколів.... - що я вже і так давно роблю :D


2 модератор:
не пора ли избавить ветку от этого хронического флудераста?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:45

  UA написав:https://www.youtube.com/watch?v=beN7yNYtkSc

Таджики обвалились в москве
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 19:53

  kingkongovets написав:
  Долярчик написав:- дійсно, мені вже можна сюди заходити лише посміятись з приколів.... - що я вже і так давно роблю :D


2 модератор:
не пора ли избавить ветку от этого хронического флудераста?

"Пацан к успеху пришел"(с)
airmax78
 
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