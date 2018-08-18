|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 01 січ, 2019 18:57
hume написав: Frant написав:
"Франт прав,он топит за обвал и хочет продолжения банкета,альтернатив нет,только с этими,только до конца дождёмся заколоченных окон и пять поездов в день Киев-Вроцлав."
Ні, ні!
Я за дорожай двома руками!
Проте мій раціональний розум вказує, що в кращому випадку ціни Кржн будуть стояти на місці .
Звісно, рожевоокулярники, фейслярі, Долярчика і т п. можуть розказувати про дорожай)) своїм бабусям і дідусям)))
Есть информация, что пан франт всегда на один шаг лажает. Когда все поддерживали майдан, то он кричал, что мы с рузьке братья на век. Когда все поддержали порошенко, то он топил про каир, неправильную политику, рожеви окуляры, даже когда выстрелили зп. Так вот, когда пан франт начинает топить за п0р0ха, у меня серьёзное опасение
тут згадується дитячий анектод про жирафа, до якого довго доходить
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14854
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:03
airmax78 написав:
Тяжело общаться с успешными людьми. Пошел мыть посуду после ужина.
... ну ця твоя петросянщина - так собі...
- але нехай........- от хтось пішов мити посуд, а хтось, тим часом, ходив на кухню їсти олів'є..... - і тут-як-тут теща: "там ще печене м'яско є - візьми собі"...... і тесть: "там ще десь солодке було - бери!"
- цінують зятька!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5601
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:08
Долярчик, я же не шучу. А ты сегодня в ударе, кросафчег.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27353
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 3034 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:18
airmax78 написав:
Долярчик, я же не шучу. А ты сегодня в ударе, кросафчег.
... так і я пишу, "як на духу"!
... та й Сомик, бачу - теж!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5601
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:25
-
UA
-
-
- Повідомлень: 3367
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:28
airmax78 написав:
Приглашали аниматором. Но когда начали тестировать чувство юмора и попросили пошутить - тут я и посыпался. Они после второй шутки просто отключились по скайпу.
... нє, ну от серйозно
- от закриваю очі і бачу, як ти в Туреччині ремонтуєш бойлер п. Акурту, або доставляєш/заносиш йому до квартири два бутлі з артезіанською водою..... - ну, чи на крайняк, вигулюєш його собаку...
....от бачиш, робота завжди знайдеться, особливо, коли маєш МБА
- а якщо в тебе ще й ДВА дипломи(як в моєї жінки) є, - то тобі ціни нема в базарний день!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5601
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:30
Долярчик написав: airmax78 написав:
Долярчик, я же не шучу. А ты сегодня в ударе, кросафчег.
... так і я пишу, "як на духу"!
... та й Сомик, бачу - теж!
Сомік перебіг в табір реалістів.
Втік від рожевоокулярників.
А ти, п.Долярчик, очолюєш табір балаболів непарнокопитних!
Акурт для тебе авторитет)))
Ти навіть не можеш второпати своїми буратинськими мізками, що Акурт тут гроші заробляє на лохах!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18903
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2014 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:37
Долярчик написав:
- дійсно, мені вже можна сюди заходити лише посміятись з приколів.... - що я вже і так давно роблю
2 модератор:
не пора ли избавить ветку от этого хронического флудераста?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5510
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 727 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:45
UA написав:
https://www.youtube.com/watch?v=beN7yNYtkSc
Таджики обвалились в москве
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5037
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 416 раз.
- Подякували: 667 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:53
kingkongovets написав: Долярчик написав:
- дійсно, мені вже можна сюди заходити лише посміятись з приколів.... - що я вже і так давно роблю
2 модератор:
не пора ли избавить ветку от этого хронического флудераста?
"Пацан к успеху пришел"(с)
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27353
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 3034 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|