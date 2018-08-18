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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 січ, 2019 19:58
Frant написав: Долярчик написав: airmax78 написав:
Долярчик, я же не шучу. А ты сегодня в ударе, кросафчег.
... так і я пишу, "як на духу"!
... та й Сомик, бачу - теж!
Сомік перебіг в табір реалістів.
Втік від рожевоокулярників.
А ти, п.Долярчик, очолюєш табір балаболів непарнокопитних!
Акурт для тебе авторитет)))
Ти навіть не можеш второпати своїми буратинськими мізками, що Акурт тут гроші заробляє на лохах!
1)... де проявляється балабольство?
2)...що, всі ті фото і т. п. - підстава?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Вів 01 січ, 2019 20:01
airmax78 написав: kingkongovets написав: Долярчик написав:
- дійсно, мені вже можна сюди заходити лише посміятись з приколів.... - що я вже і так давно роблю
2 модератор:
не пора ли избавить ветку от этого хронического флудераста?
"Пацан к успеху пришел"(с)
... а міг веселішше пожартувати:
..."від пацанки до панянки"©®™
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 332 раз.
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